https://crimea.ria.ru/20250130/uborka-mazuta-v-krymu-i-na-kubani---situatsiya-k-etomu-chasu-1143795670.html

Уборка мазута в Крыму и на Кубани - ситуация к этому часу

Уборка мазута в Крыму и на Кубани - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Уборка мазута в Крыму и на Кубани - ситуация к этому часу

Свыше 578 тонн загрязненного песка и грунта собрали в Крыму с момента разлива мазута после крушения танкеров "Волгонефть", из них 15 - за последние сутки. Об... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T10:10

2025-01-30T10:10

2025-01-30T10:10

крым

новости крыма

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Свыше 578 тонн загрязненного песка и грунта собрали в Крыму с момента разлива мазута после крушения танкеров "Волгонефть", из них 15 - за последние сутки. Об этом сообщает в четверг МЧС России.Ситуация в Крыму и СевастополеВ Крыму спасатели и волонтеры продолжают обследовать свыше 525 километров берега - от Керчи до села Портовое Раздольненского района.В Севастополе волонтеры и спасатели мониторят 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За все время с момент ЧП собрано и вывезено более 610 тонн загрязненного песка и грунта.На Кубани новые выбросыНа Кубани специалисты контролируют чистоту 265-километровой зоны. С побережья вывезено почти 176 тысяч тонн, за сутки - 408 тонн загрязненного песка и грунта, в том числе на временную площадку, где песок очищают с помощью вибрационной установки.Кроме того, авиация, суда и дроны мониторят состояние акватории. Всего обследовали 5,9 тыс квадратных километров, за сутки - 160. Сорбентом обработали 50 195 "квадратов". 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросыЗавершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов