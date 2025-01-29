https://crimea.ria.ru/20250129/mazut-v-chernom-more-u-beregov-kryma-i-kubani-obnaruzheny-novye-vybrosy-1143762005.html

Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы

Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы

В Керченском проливе продолжается очистка загрязненных мазутом участков суши и моря. О ситуации к этому часу сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T10:57

2025-01-29T10:57

2025-01-29T10:57

крым

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе продолжается очистка загрязненных мазутом участков суши и моря. О ситуации к этому часу сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, 26 судов мониторят обстановку в акватории и обследуют затонувшие части танкеров."Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт", - уточняют в МЧС России.Ситуация в Крыму и СевастополеСвыше 450 километров берега обследованы за сутки в Крыму. Для мониторинга используются беспилотники и морские суда.С начала ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе уже вывезли свыше 563 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – более 38 тонн."В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено почти 610 тонн загрязненного песка и грунта", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Ситуация в Краснодарском крае265 километров обследовано в Краснодарском крае.Всего с берега вывезено почти 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, за минувший сутки - 408 тонн. Свыше 135 тысяч тонн вывезены на временную площадку, из них за сутки - более 400 тонн."На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается", - отмечают в МЧС России.Два дня назад оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239".Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяПляжи Кубани оградят от мазутаТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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