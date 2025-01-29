https://crimea.ria.ru/20250129/mazut-v-chernom-more-u-beregov-kryma-i-kubani-obnaruzheny-novye-vybrosy-1143762005.html
Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы
Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы
В Керченском проливе продолжается очистка загрязненных мазутом участков суши и моря. О ситуации к этому часу сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T10:57
2025-01-29T10:57
2025-01-29T10:57
крым
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
экология
черное море
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143761893_12:0:823:456_1920x0_80_0_0_95404de76d169960e988c13e7195250d.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе продолжается очистка загрязненных мазутом участков суши и моря. О ситуации к этому часу сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, 26 судов мониторят обстановку в акватории и обследуют затонувшие части танкеров."Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт", - уточняют в МЧС России.Ситуация в Крыму и СевастополеСвыше 450 километров берега обследованы за сутки в Крыму. Для мониторинга используются беспилотники и морские суда.С начала ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе уже вывезли свыше 563 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – более 38 тонн."В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено почти 610 тонн загрязненного песка и грунта", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Ситуация в Краснодарском крае265 километров обследовано в Краснодарском крае.Всего с берега вывезено почти 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, за минувший сутки - 408 тонн. Свыше 135 тысяч тонн вывезены на временную площадку, из них за сутки - более 400 тонн."На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается", - отмечают в МЧС России.Два дня назад оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239".Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяПляжи Кубани оградят от мазутаТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
крым
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143761893_114:0:722:456_1920x0_80_0_0_b4af45557bbd7dd1a340b09d7c61f68d.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, черное море, новости, новости крыма
Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы
На Кубани обнаружены единичные выбросы мазута от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе продолжается очистка загрязненных мазутом участков суши и моря. О ситуации к этому часу сообщает МЧС России.
"В акватории Черного моря обследованы более 5 656 квадратных километров, за сутки - более 110 квадратных километров. Обработано сорбентом 50 195 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, 26 судов мониторят обстановку в акватории и обследуют затонувшие части танкеров.
"Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт", - уточняют в МЧС России.
Ситуация в Крыму и Севастополе
Свыше 450 километров берега обследованы за сутки в Крыму. Для мониторинга используются беспилотники и морские суда.
"Очищено свыше 190 километров берега, за сутки – почти 3 километра. Всего собрано свыше 560 тонны, за сутки – около 31 тонны", - называют цифры в МЧС России.
С начала ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе уже вывезли свыше 563 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – более 38 тонн.
"В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено почти 610 тонн загрязненного песка и грунта", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Ситуация в Краснодарском крае
265 километров обследовано в Краснодарском крае.
"Обнаружены незначительные единичные выбросы нефтепродуктов по берегу от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы", - отмечают в министерстве чрезвычайных ситуаций.
Всего с берега вывезено почти 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, за минувший сутки - 408 тонн. Свыше 135 тысяч тонн вывезены на временную площадку, из них за сутки - более 400 тонн.
"На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается", - отмечают в МЧС России.
Два дня назад оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что завершена финальная очистка от мазута
танкера "Волгонефть-239".
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: