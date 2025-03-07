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Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма
Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма
Женщины в возрасте от 35 до 45 лет регулярно ходят в СПА, театры и покупают ювелирные украшения, таковы данные РНКБ (входит в группу ВТБ), который изучил... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T10:40
2025-03-07T10:40
рнкб (пао)
втб
8 марта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Женщины в возрасте от 35 до 45 лет регулярно ходят в СПА, театры и покупают ювелирные украшения, таковы данные РНКБ (входит в группу ВТБ), который изучил особенности финансового поведения своих клиенток накануне 8 Марта.Согласно статистике, женщины составляют 52% от всех клиентов банка. Самой молодой вкладчице два года. Самой взрослой клиентке банка 106 лет, на ее дебетовую карту приходят социальные выплаты.В топ-5 категорий расходов женщин вошли: супермаркеты, продовольственные магазины, маркетплейсы, аптеки и предприятия быстрого питания.Кроме того, молодые девушки до 25 лет чаще ездят на такси (31% от общей суммы расходов клиенток в данной категории), оплачивают учебу в вузах и колледжах (30%) и ходят в компьютерные клубы (35%). Клиентки от 25 до 35 обращаются за услугами к графическим дизайнерам (32%) и мануальным терапевтам (45%). Женщины от 35 до 45 лет больше других тратят на билеты в театр (39%), ювелирные украшения (27%) и образовательные курсы (41%).Самыми активными пользователями банковских продуктов являются женщины от 35 до 45 лет. Они чаще оформляют ипотеку (44% от всех оформленных женщинами ипотек) и кредитные карты (27%). При этом лидерами по количеству оформленных кредитных продуктов, в том числе потребительских кредитов, стали клиентки от 45 до 55 лет – 26%.Самыми активными вкладчицами традиционно остаются женщины старше 65 лет - больше 40% от общего числа всех вкладчиц.
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рнкб (пао), втб, 8 марта, общество, статистика, банк, экономика, экономика крыма, крым, новости крыма

Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма

10:40 07.03.2025
 
© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанкПродажа тюльпанов к 8 марта
Продажа тюльпанов к 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Женщины в возрасте от 35 до 45 лет регулярно ходят в СПА, театры и покупают ювелирные украшения, таковы данные РНКБ (входит в группу ВТБ), который изучил особенности финансового поведения своих клиенток накануне 8 Марта.
Согласно статистике, женщины составляют 52% от всех клиентов банка. Самой молодой вкладчице два года. Самой взрослой клиентке банка 106 лет, на ее дебетовую карту приходят социальные выплаты.
В топ-5 категорий расходов женщин вошли: супермаркеты, продовольственные магазины, маркетплейсы, аптеки и предприятия быстрого питания.
Кроме того, молодые девушки до 25 лет чаще ездят на такси (31% от общей суммы расходов клиенток в данной категории), оплачивают учебу в вузах и колледжах (30%) и ходят в компьютерные клубы (35%). Клиентки от 25 до 35 обращаются за услугами к графическим дизайнерам (32%) и мануальным терапевтам (45%). Женщины от 35 до 45 лет больше других тратят на билеты в театр (39%), ювелирные украшения (27%) и образовательные курсы (41%).
Самыми активными пользователями банковских продуктов являются женщины от 35 до 45 лет. Они чаще оформляют ипотеку (44% от всех оформленных женщинами ипотек) и кредитные карты (27%). При этом лидерами по количеству оформленных кредитных продуктов, в том числе потребительских кредитов, стали клиентки от 45 до 55 лет – 26%.
Самыми активными вкладчицами традиционно остаются женщины старше 65 лет - больше 40% от общего числа всех вкладчиц.
РНКБ (ПАО)ВТБ8 МартаОбществоСтатистикаБанкЭкономикаЭкономика КрымаКрымНовости Крыма
 
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