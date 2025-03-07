https://crimea.ria.ru/20250307/nakanune-8-marta-nazvali-finansovye-privychki-zhitelnits-kryma-1144730629.html

Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма

Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма

Женщины в возрасте от 35 до 45 лет регулярно ходят в СПА, театры и покупают ювелирные украшения, таковы данные РНКБ (входит в группу ВТБ), который изучил... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T10:40

2025-03-07T10:40

2025-03-07T10:40

рнкб (пао)

втб

8 марта

общество

статистика

банк

экономика

экономика крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127405629_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_50f8b81008facd2c7a3604a49dddbf6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Женщины в возрасте от 35 до 45 лет регулярно ходят в СПА, театры и покупают ювелирные украшения, таковы данные РНКБ (входит в группу ВТБ), который изучил особенности финансового поведения своих клиенток накануне 8 Марта.Согласно статистике, женщины составляют 52% от всех клиентов банка. Самой молодой вкладчице два года. Самой взрослой клиентке банка 106 лет, на ее дебетовую карту приходят социальные выплаты.В топ-5 категорий расходов женщин вошли: супермаркеты, продовольственные магазины, маркетплейсы, аптеки и предприятия быстрого питания.Кроме того, молодые девушки до 25 лет чаще ездят на такси (31% от общей суммы расходов клиенток в данной категории), оплачивают учебу в вузах и колледжах (30%) и ходят в компьютерные клубы (35%). Клиентки от 25 до 35 обращаются за услугами к графическим дизайнерам (32%) и мануальным терапевтам (45%). Женщины от 35 до 45 лет больше других тратят на билеты в театр (39%), ювелирные украшения (27%) и образовательные курсы (41%).Самыми активными пользователями банковских продуктов являются женщины от 35 до 45 лет. Они чаще оформляют ипотеку (44% от всех оформленных женщинами ипотек) и кредитные карты (27%). При этом лидерами по количеству оформленных кредитных продуктов, в том числе потребительских кредитов, стали клиентки от 45 до 55 лет – 26%.Самыми активными вкладчицами традиционно остаются женщины старше 65 лет - больше 40% от общего числа всех вкладчиц.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, 8 марта, общество, статистика, банк, экономика, экономика крыма, крым, новости крыма