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Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T12:07
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2025-03-07T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства."Врачи оперировали пациента с критической ишемией, выраженной болевым синдромом в правой стопе", – сообщили в минздраве.Из-за тяжести сопутствующих заболеваний "открытое" ангиохирургическое лечение было рискованным. Врачи приняли решение делать гибридное хирургическое вмешательство.В результате у больного полностью восстановился кровоток артерий.За пациентом наблюдают в стационаре, послеоперационный период протекает без осложнений, уточнили в минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма прокомментировали информацию об опасных родахМинздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиковВакцину от рака начнут применять в сентябре
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Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
Симферопольские врачи провели гибридную операцию у пациента с критической ишемией
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Врачи оперировали пациента с критической ишемией, выраженной болевым синдромом в правой стопе", – сообщили в минздраве.
Из-за тяжести сопутствующих заболеваний "открытое" ангиохирургическое лечение было рискованным. Врачи приняли решение делать гибридное хирургическое вмешательство.
"На первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем. По результатам операции достигнут положительный клинический эффект", – уточнили специалисты.
В результате у больного полностью восстановился кровоток артерий.
За пациентом наблюдают в стационаре, послеоперационный период протекает без осложнений, уточнили в минздраве.
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