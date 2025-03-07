Рейтинг@Mail.ru
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250307/krymskie-vrachi-spasli-patsienta-s-kriticheskoy-ishemiey-1144732221.html
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T12:07
2025-03-07T12:07
минздрав крыма
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144732108_0:341:882:837_1920x0_80_0_0_390f61f70f5787d17983f1cc2e52d8ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства."Врачи оперировали пациента с критической ишемией, выраженной болевым синдромом в правой стопе", – сообщили в минздраве.Из-за тяжести сопутствующих заболеваний "открытое" ангиохирургическое лечение было рискованным. Врачи приняли решение делать гибридное хирургическое вмешательство.В результате у больного полностью восстановился кровоток артерий.За пациентом наблюдают в стационаре, послеоперационный период протекает без осложнений, уточнили в минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма прокомментировали информацию об опасных родахМинздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиковВакцину от рака начнут применять в сентябре
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144732108_0:258:882:920_1920x0_80_0_0_234955d262e329e3fa6b0c7772a7d400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав крыма, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией

Симферопольские врачи провели гибридную операцию у пациента с критической ишемией

12:07 07.03.2025
 
© Пресс-служба минздрава РККоманда врачей РКБ им. Семашко провела гибридную операцию у пациента с критической ишемией
Команда врачей РКБ им. Семашко провела гибридную операцию у пациента с критической ишемией
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Врачи оперировали пациента с критической ишемией, выраженной болевым синдромом в правой стопе", – сообщили в минздраве.
Из-за тяжести сопутствующих заболеваний "открытое" ангиохирургическое лечение было рискованным. Врачи приняли решение делать гибридное хирургическое вмешательство.
"На первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем. По результатам операции достигнут положительный клинический эффект", – уточнили специалисты.
В результате у больного полностью восстановился кровоток артерий.
За пациентом наблюдают в стационаре, послеоперационный период протекает без осложнений, уточнили в минздраве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В минздраве Крыма прокомментировали информацию об опасных родах
Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
Вакцину от рака начнут применять в сентябре
 
Минздрав КрымаНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
13:52В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии
13:37В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы
13:10Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков
12:44Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму
12:34ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса
12:27Массированные удары нанесены по объектам на Украине
12:14Очередь на Крымский мост растет - сколько ждать проезда
12:07Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
11:54Украинский шпион в Херсонской области получил 11,5 лет
11:43Землетрясение в Краснодарском крае - подробности от МЧС
11:25В Керчи собака набросилась на семилетнего мальчика
11:14Очередь на Крымском мосту выросла вдвое
11:02В Евпатории сироте пять лет не дают жилье
10:57Крупная авария на сетях обесточила Ялту
10:40Накануне 8 Марта назвали финансовые привычки жительниц Крыма
10:31Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона
10:23Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты
10:09Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь
09:46В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"
Лента новостейМолния