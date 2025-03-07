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Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму
Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму
Горы роз, охапки нарциссов, тюльпаны в ведрах. На цветочных рынках Крыма – предпраздничный ажиотаж. Сориентироваться в пестром изобилии помогают продавцы:... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T12:44
2025-03-07T13:32
новости
крым
симферополь
цветы
8 марта
цены в крыму
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Горы роз, охапки нарциссов, тюльпаны в ведрах. На цветочных рынках Крыма – предпраздничный ажиотаж. Сориентироваться в пестром изобилии помогают продавцы: подберут букетик для любимой и за 500 рублей, и за 5 тысяч, если надо. О ценах на цветы в Симферополе узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Что чаще всего берут? - спрашиваю у девушки-продавца, которая кажется не такой нервной, как другие.- Да разное, кому что нравится, - отвечает она. И хочется продолжить: "и у кого на что денег хватает".Так, если бюджет ограничен, можно взять меленький букетик мимозы, его отдадут за 500 рублей. Если же эти желтые цветы, нежно любимые булгаковской Маргаритой, наводят тоску, то можно выбрать яркие фрезии – за веточку просят от 100 до 150 рублей. Берут от трех веточек, но, чтобы получилось красиво, надо штук семь - девять, уверяет продавец. Букетик из нескольких тюльпанов, веточек фрезии и мимозы соберут за 700 рублей. За букет, в котором "сдружились" фрезии и орхидеи, придется выложить 2500 рублей, чуть дороже - 2700, букет из лилий, есть варианты и подороже за 4500-5000 – в составе фрезии, лилии, орхидеи.Нарциссы в этом году – по 60 рублей за штучку, но их, как подсказывает опыт, лучше брать охапками - веселее и наряднее.- Почем ваши розы? – спрашиваю у следующего продавца.- Разные есть. От 150 до 400 рублей. Отечественные дешевле, они сравнительно мелкие, коротенькие. Импортные, разумеется, дороже. У них и головка больше и высота – до 1,2 метра, - с важным видом отвечает он.Хризантемы – по 300 рублей за цветок, лилии, которые не пахнут, по 500 рублей веточка, а за шикарный крупный цветок белой лилии восточного гибрида, который еще и благоухает, придется выложить 800 рублей."Все возмущаются, мол, цветочники к праздникам цены задирают! Да, поднимаем немножко. Гербер, который в обычный день стоит 200 рублей, сегодня 250 рублей. Всем ведь хочется заработать", - говорят на следующей торговой точке.Продавец Ольга, несмотря на занятость, находит минутку для общения, рассказывает, что сегодня Крым прекрасно обходится без импортных цветов. Сейчас здесь выращивают не только традиционные тюльпаны и нарциссы, но и гортензии, орхидеи, лилии, крокусы. На любой вкус и кошелек.Уверяет: весь ее товар выращен в Симферопольском районе. Брать местное лучше: цветы свежее и будут стоять дольше.Ну а еще дольше простоят цветы в горшках. Гиацинты, например, можно найти по 350 рублей, а каланхоэ и цветущий рождественник отдают за 400 рублей.В прошлом году цены на цветочных рынках Симферополя были чуть ниже - склько платили за цветы год назад - смотрите по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 мартПервый пошел: в Ялте зацвели ирисыПогода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз
https://crimea.ria.ru/20250307/nakanune-8-marta-nazvali-finansovye-privychki-zhitelnits-kryma-1144730629.html
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новости, крым, симферополь, цветы, 8 марта, цены в крыму, общество, новости крыма
Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму

Во сколько обойдется букет для любимой женщины в Крыму

12:44 07.03.2025 (обновлено: 13:32 07.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
Цветочный рынок в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Горы роз, охапки нарциссов, тюльпаны в ведрах. На цветочных рынках Крыма – предпраздничный ажиотаж. Сориентироваться в пестром изобилии помогают продавцы: подберут букетик для любимой и за 500 рублей, и за 5 тысяч, если надо. О ценах на цветы в Симферополе узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.
Что чаще всего берут? - спрашиваю у девушки-продавца, которая кажется не такой нервной, как другие.
- Да разное, кому что нравится, - отвечает она. И хочется продолжить: "и у кого на что денег хватает".
Так, если бюджет ограничен, можно взять меленький букетик мимозы, его отдадут за 500 рублей. Если же эти желтые цветы, нежно любимые булгаковской Маргаритой, наводят тоску, то можно выбрать яркие фрезии – за веточку просят от 100 до 150 рублей. Берут от трех веточек, но, чтобы получилось красиво, надо штук семь - девять, уверяет продавец. Букетик из нескольких тюльпанов, веточек фрезии и мимозы соберут за 700 рублей. За букет, в котором "сдружились" фрезии и орхидеи, придется выложить 2500 рублей, чуть дороже - 2700, букет из лилий, есть варианты и подороже за 4500-5000 – в составе фрезии, лилии, орхидеи.
Нарциссы в этом году – по 60 рублей за штучку, но их, как подсказывает опыт, лучше брать охапками - веселее и наряднее.
- Почем ваши розы? – спрашиваю у следующего продавца.
- Разные есть. От 150 до 400 рублей. Отечественные дешевле, они сравнительно мелкие, коротенькие. Импортные, разумеется, дороже. У них и головка больше и высота – до 1,2 метра, - с важным видом отвечает он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
Цветочный рынок в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
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Цветочный рынок в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Цветочный рынок в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Хризантемы – по 300 рублей за цветок, лилии, которые не пахнут, по 500 рублей веточка, а за шикарный крупный цветок белой лилии восточного гибрида, который еще и благоухает, придется выложить 800 рублей.
"Все возмущаются, мол, цветочники к праздникам цены задирают! Да, поднимаем немножко. Гербер, который в обычный день стоит 200 рублей, сегодня 250 рублей. Всем ведь хочется заработать", - говорят на следующей торговой точке.
Продавец Ольга, несмотря на занятость, находит минутку для общения, рассказывает, что сегодня Крым прекрасно обходится без импортных цветов. Сейчас здесь выращивают не только традиционные тюльпаны и нарциссы, но и гортензии, орхидеи, лилии, крокусы. На любой вкус и кошелек.
"У нас тюльпаны от 100 рублей, если мелкие, коротенькие, есть по 150, а за бахромчатые пионовидные прошу 200 рублей, потому что у них всхожесть хуже, потерь бывает много. Считаю, что это недорого. Луковица 70 рублей стоит, так еще вырастить надо, полить и обогреть в теплице", - объясняет она.
Уверяет: весь ее товар выращен в Симферопольском районе. Брать местное лучше: цветы свежее и будут стоять дольше.
Ну а еще дольше простоят цветы в горшках. Гиацинты, например, можно найти по 350 рублей, а каланхоэ и цветущий рождественник отдают за 400 рублей.
В прошлом году цены на цветочных рынках Симферополя были чуть ниже - склько платили за цветы год назад - смотрите по ссылке >>
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