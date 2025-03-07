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В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте
В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте
В Ялте 6 марта установлен новый температурный максимум. Такие данные зафиксировали специалисты центра Фобос. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T14:22
2025-03-07T14:22
2025-03-07T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ялте 6 марта установлен новый температурный максимум. Такие данные зафиксировали специалисты центра Фобос.Мощный поток атлантического тепла стал причиной еще 14-ти новых рекордных максимумов, добавили ученые.Они зафиксированы в Ленинградской области, на севере Европейской России, Дагестане и на юге региона. В списке рекордсменов оказались такие областные центры как Псков, Калининград, Смоленск, Орел и Махачкала.На этом череда рекордов тепла не заканчивается. Новые максимумы ожидают в регионах европейской части нашей страны сегодня, а также в ближайшие 2–3 суток. В Москве наиболее высокая вероятность обновления рекордного максимума приходится на 8 марта.Ранее сообщалось, что предпоследний день января в Симферополе стал по-настоящему апрельским: температура в этот день была +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался с 1900 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекордыВ Симферополе побит температурный рекордВ Крыму побит температурный рекорд
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, рекорды, крым, новости крыма, ялта
В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте
Аномальное тепло в Крыму - ФОБОС зарегистрировал абсолютный рекорд для марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ялте 6 марта установлен новый температурный максимум. Такие данные зафиксировали специалисты центра Фобос.
"Самый высокий рекорд, установленный в Ялте, где вчера воздух прогрелся до практически летних +19,4 градусов, что на 0,8 выше прежнего достижения, зафиксированного в 2020 году", – сообщили синоптики.
Мощный поток атлантического тепла стал причиной еще 14-ти новых рекордных максимумов, добавили ученые.
Они зафиксированы в Ленинградской области, на севере Европейской России, Дагестане и на юге региона. В списке рекордсменов оказались такие областные центры как Псков, Калининград, Смоленск, Орел и Махачкала.
На этом череда рекордов тепла не заканчивается. Новые максимумы ожидают в регионах европейской части нашей страны сегодня, а также в ближайшие 2–3 суток. В Москве наиболее высокая вероятность обновления рекордного максимума приходится на 8 марта.
Ранее сообщалось
, что предпоследний день января в Симферополе стал по-настоящему апрельским: температура в этот день была +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался с 1900 года.
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