https://crimea.ria.ru/20250307/v-krymu-20-gradusnoe-teplo---absolyutnyy-rekord-marta-ustanovlen-v-yalte-1144736207.html

В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте

В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте

В Ялте 6 марта установлен новый температурный максимум. Такие данные зафиксировали специалисты центра Фобос. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T14:22

2025-03-07T14:22

2025-03-07T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ялте 6 марта установлен новый температурный максимум. Такие данные зафиксировали специалисты центра Фобос.Мощный поток атлантического тепла стал причиной еще 14-ти новых рекордных максимумов, добавили ученые.Они зафиксированы в Ленинградской области, на севере Европейской России, Дагестане и на юге региона. В списке рекордсменов оказались такие областные центры как Псков, Калининград, Смоленск, Орел и Махачкала.На этом череда рекордов тепла не заканчивается. Новые максимумы ожидают в регионах европейской части нашей страны сегодня, а также в ближайшие 2–3 суток. В Москве наиболее высокая вероятность обновления рекордного максимума приходится на 8 марта.Ранее сообщалось, что предпоследний день января в Симферополе стал по-настоящему апрельским: температура в этот день была +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался с 1900 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекордыВ Симферополе побит температурный рекордВ Крыму побит температурный рекорд

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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