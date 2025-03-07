В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии
В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – состояние пострадавшего тяжелое
13:52 07.03.2025 (обновлено: 13:56 07.03.2025)
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополя произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста, пострадал один человек, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Авария произошла в пятницу днем на перекрестке улиц Гоголя и Желябова. По предварительной информации, после столкновения автомобиль такси выскочил на тротуар и сбил велосипедиста. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минздрава, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
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ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 4
ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 4
ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 4
ДТП в Симферополе
© РИА Новости Крым
"Пострадавший госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи N6. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, пациенту оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают правоохранители.
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