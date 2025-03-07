https://crimea.ria.ru/20250307/v-tsentre-simferopolya-taksi-sneslo-velosipedista--on-v-tyazhelom-sostoyanii-1144735719.html

В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии

В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии

В центре Симферополя произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста, пострадал один человек, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T13:52

2025-03-07T13:52

2025-03-07T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополя произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста, пострадал один человек, передает корреспондент РИА Новости Крым.Авария произошла в пятницу днем на перекрестке улиц Гоголя и Желябова. По предварительной информации, после столкновения автомобиль такси выскочил на тротуар и сбил велосипедиста. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минздрава, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.На месте происшествия работают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионеркуАвтобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге

https://crimea.ria.ru/20250306/stolknulis-avtobusy--v-dtp-v-belgorodskoy-oblasti-pogibli-6-chelovek-1144719375.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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