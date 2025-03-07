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В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии
В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии
В центре Симферополя произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста, пострадал один человек, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T13:52
2025-03-07T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополя произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста, пострадал один человек, передает корреспондент РИА Новости Крым.Авария произошла в пятницу днем на перекрестке улиц Гоголя и Желябова. По предварительной информации, после столкновения автомобиль такси выскочил на тротуар и сбил велосипедиста. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минздрава, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.На месте происшествия работают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионеркуАвтобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
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В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии

В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – состояние пострадавшего тяжелое

13:52 07.03.2025 (обновлено: 13:56 07.03.2025)
 
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополя произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста, пострадал один человек, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Авария произошла в пятницу днем на перекрестке улиц Гоголя и Желябова. По предварительной информации, после столкновения автомобиль такси выскочил на тротуар и сбил велосипедиста. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минздрава, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
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"Пострадавший госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи N6. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, пациенту оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают правоохранители.
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