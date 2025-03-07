Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрывов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатора региона Юрия Слюсаря опубликовано на сайте правовой информации.
"В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области", - говорится в документе.
Администрациям муниципальных районов и городских округов поручено обеспечить в том числе:
- —контроль восстановления и бесперебойного снабжения электроэнергией, газо- и водоснабжением;
- —предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие укрытия, а также информирование населения о местах их расположения;
- —готовность пунктов временного размещения.
Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков.
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