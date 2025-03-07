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Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
В Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатора региона... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T14:03
2025-03-07T14:03
ростовская область
режим повышенной готовности
режим чс
юрий слюсарь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатора региона Юрия Слюсаря опубликовано на сайте правовой информации.Администрациям муниципальных районов и городских округов поручено обеспечить в том числе:Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, режим повышенной готовности, режим чс, юрий слюсарь, безопасность, новости
Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрывов

14:03 07.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатора региона Юрия Слюсаря опубликовано на сайте правовой информации.
"В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области", - говорится в документе.
Администрациям муниципальных районов и городских округов поручено обеспечить в том числе:
  • контроль восстановления и бесперебойного снабжения электроэнергией, газо- и водоснабжением;
  • предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие укрытия, а также информирование населения о местах их расположения;
  • готовность пунктов временного размещения.
Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков.
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Ростовская областьРежим повышенной готовностиРежим ЧСЮрий СлюсарьБезопасностьНовости
 
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