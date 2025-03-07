Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восьмой испытательный полет гигантской мегаракеты Starship компании SpaceX в четверг вечером закончился неудачей.Хотя компании удалось захватить ускоритель ракеты, когда она возвращалась на стартовую башню, космический корабль Starship был потерян, что привело к огненному взрыву и сбоям в воздушном сообщении. Взрыв был виден в разных частях Флориды, он произошел над Карибским морем, сообщает CNN.Некоторые рейсы в самых загруженных аэропортах Флориды были закрыты из-за падающих обломков.
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