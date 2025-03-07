https://crimea.ria.ru/20250307/1144723914.html

Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты

Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты

Восьмой испытательный полет гигантской мегаракеты Starship компании SpaceX в четверг вечером закончился неудачей. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T10:23

2025-03-07T10:23

2025-03-07T10:29

фотоленты

космос

сша

spacex

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144724006_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2951021bd910a7ca8f70d8758e11e949.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восьмой испытательный полет гигантской мегаракеты Starship компании SpaceX в четверг вечером закончился неудачей.Хотя компании удалось захватить ускоритель ракеты, когда она возвращалась на стартовую башню, космический корабль Starship был потерян, что привело к огненному взрыву и сбоям в воздушном сообщении. Взрыв был виден в разных частях Флориды, он произошел над Карибским морем, сообщает CNN.Некоторые рейсы в самых загруженных аэропортах Флориды были закрыты из-за падающих обломков.

космос

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, космос, сша, spacex, происшествия, в мире