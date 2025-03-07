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Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Фотоленты
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Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты
Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты
Восьмой испытательный полет гигантской мегаракеты Starship компании SpaceX в четверг вечером закончился неудачей. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T10:23
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фотоленты
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восьмой испытательный полет гигантской мегаракеты Starship компании SpaceX в четверг вечером закончился неудачей.Хотя компании удалось захватить ускоритель ракеты, когда она возвращалась на стартовую башню, космический корабль Starship был потерян, что привело к огненному взрыву и сбоям в воздушном сообщении. Взрыв был виден в разных частях Флориды, он произошел над Карибским морем, сообщает CNN.Некоторые рейсы в самых загруженных аэропортах Флориды были закрыты из-за падающих обломков.
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фото, космос, сша, spacex, происшествия, в мире
Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты

Неудачный запуск ракеты Starship в США - фотолента

10:23 07.03.2025 (обновлено: 10:29 07.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восьмой испытательный полет гигантской мегаракеты Starship компании SpaceX в четверг вечером закончился неудачей.
Хотя компании удалось захватить ускоритель ракеты, когда она возвращалась на стартовую башню, космический корабль Starship был потерян, что привело к огненному взрыву и сбоям в воздушном сообщении.
Взрыв был виден в разных частях Флориды, он произошел над Карибским морем, сообщает CNN.
Некоторые рейсы в самых загруженных аэропортах Флориды были закрыты из-за падающих обломков.
© AP Photo Eric Gay

Ракета Starship компании SpaceX стартует для испытательного полета с базы Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в четверг, 6 марта 2025 года. (AP Photo/Eric Gay)

Starship компании SpaceX стартует для испытательного полета с базы Starbase в Бока-Чика, штат Техас, США
1 из 6

Ракета Starship компании SpaceX стартует для испытательного полета с базы Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в четверг, 6 марта 2025 года. (AP Photo/Eric Gay)

© AP Photo Eric Gay
© AP Photo Eric Gay

Испытательный полет ракеты Starship (AP Photo/Eric Gay)

Мегаракета Starship компании SpaceX совершает испытательный полет с базы Starbase в Бока-Чика, штат Техас, США
2 из 6

Испытательный полет ракеты Starship (AP Photo/Eric Gay)

© AP Photo Eric Gay
© AP Photo Eric Gay

Ракета-носитель мегаракеты SpaceX Starship (AP Photo/Eric Gay)

Ракета-носитель SpaceX Starship во время испытательного полета в Бока-Чика, штат Техас, США
3 из 6

Ракета-носитель мегаракеты SpaceX Starship (AP Photo/Eric Gay)

© AP Photo Eric Gay
© Social media video frameГорящие обломки Starship после неудачного запуска в США.
Горящие обломки Starship после неудачного запуска
4 из 6
Горящие обломки Starship после неудачного запуска в США.
© Social media video frame
© Social media video frame

Огненный шар Starship постепенно распадается на части

Горящие обломки Starship после неудачного запуска
5 из 6

Огненный шар Starship постепенно распадается на части

© Social media video frame
© Social media video frame

Еще кадры горящих обломков Starship.

Горящие обломки Starship после неудачного запуска
6 из 6

Еще кадры горящих обломков Starship.

© Social media video frame
 
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