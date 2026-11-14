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Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме
Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме
В Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T15:13
2026-11-14T15:13
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севастопольэнерго
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, отметили на предприятии "Севастопольэнерго".Там уточнили, что исключение составляют локальные аварии на отдельных участках сетей, которые специалисты "Севастопольэнерго" оперативно устраняют.При этом обстановка в энергосистеме остается нестабильной, за пределами Севастополя энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках."Из-за внешних обстоятельств прогнозировать работу энергосистемы на длительный срок пока невозможно", – предупредили на предприятии.В Севастополе 20:54 13 ноября был снят введенный утром режим временного ограничения электроснабжения. Диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Ранее в городе ежедневно отключали свет потребителям, при увеличении лимита электрической мощности Севастополь переходил на график подачи электричества "2 через 6 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме

В Севастополе с 13 ноября не вводили режим временного ограничения электроснабжения

15:13 14.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, отметили на предприятии "Севастопольэнерго".
"Благодаря совместной работе федеральных и региональных специалистов вчера вечером диспетчер Черноморского РДУ снял режим временного ограничения электроснабжения. С тех пор он не вводился", – отметили на предприятии.
Там уточнили, что исключение составляют локальные аварии на отдельных участках сетей, которые специалисты "Севастопольэнерго" оперативно устраняют.
При этом обстановка в энергосистеме остается нестабильной, за пределами Севастополя энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках.
"Из-за внешних обстоятельств прогнозировать работу энергосистемы на длительный срок пока невозможно", – предупредили на предприятии.
В Севастополе 20:54 13 ноября был снят введенный утром режим временного ограничения электроснабжения. Диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения.
Ранее в городе ежедневно отключали свет потребителям, при увеличении лимита электрической мощности Севастополь переходил на график подачи электричества "2 через 6 часов".
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