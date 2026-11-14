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Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме

Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме

В Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T15:13

2026-11-14T15:13

2026-11-14T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, отметили на предприятии "Севастопольэнерго".Там уточнили, что исключение составляют локальные аварии на отдельных участках сетей, которые специалисты "Севастопольэнерго" оперативно устраняют.При этом обстановка в энергосистеме остается нестабильной, за пределами Севастополя энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках."Из-за внешних обстоятельств прогнозировать работу энергосистемы на длительный срок пока невозможно", – предупредили на предприятии.В Севастополе 20:54 13 ноября был снят введенный утром режим временного ограничения электроснабжения. Диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Ранее в городе ежедневно отключали свет потребителям, при увеличении лимита электрической мощности Севастополь переходил на график подачи электричества "2 через 6 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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