https://crimea.ria.ru/20261114/moschnosti-nedostatochno-v-sevastopole-snova-ogranichili-elektrosnabzhenie-1161057902.html

Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение

Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение

Вечером в субботу, 14 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Графики подачи света не действуют в городе из-за... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T16:54

2026-11-14T16:54

2026-11-14T16:54

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севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу, 14 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Графики подачи света не действуют в городе из-за недостатка мощности. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Уточняется, что ограничения нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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