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Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение
Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение
Вечером в субботу, 14 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Графики подачи света не действуют в городе из-за... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T16:54
2026-11-14T16:54
севастополь
севастопольэнерго
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электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу, 14 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Графики подачи света не действуют в городе из-за недостатка мощности. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Уточняется, что ограничения нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение

В Севастополе из-за недостатка мощности снова введен режим ограничения электроснабжения

16:54 14.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу, 14 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Графики подачи света не действуют в городе из-за недостатка мощности. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения... Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.
Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.
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