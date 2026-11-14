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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T16:45
2026-11-14T16:45
2026-11-14T16:46
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паромы и катера в севастополе
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погода в крыму
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По прогнозам синоптиков, в субботу в Севастополе идет дождь и дует сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановлены рейсы пассажирских катеров к Артбухте
16:45 14.11.2026 (обновлено: 16:46 14.11.2026)