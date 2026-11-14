https://crimea.ria.ru/20261114/reyd-v-sevastopole-zakryli-1161057241.html

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T16:45

2026-11-14T16:45

2026-11-14T16:46

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

логистика

шторм

погода в крыму

погода

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/10/1140378254_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c65160783f5394c3ed57eab746c1cce7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По прогнозам синоптиков, в субботу в Севастополе идет дождь и дует сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, логистика, шторм, погода в крыму, погода, новости севастополя