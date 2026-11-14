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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T16:45
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севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
логистика
шторм
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По прогнозам синоптиков, в субботу в Севастополе идет дождь и дует сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, логистика, шторм, погода в крыму, погода, новости севастополя
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановлены рейсы пассажирских катеров к Артбухте

16:45 14.11.2026 (обновлено: 16:46 14.11.2026)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу из-за ухудшения погоды остановлены рейсы пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка - Артбухта" приостанавливает работу с 16:45", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Севастополе идет дождь и дует сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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