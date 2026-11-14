https://crimea.ria.ru/20261114/zelenskiy-vpervye-sdelal-zayavlenie-o-pytochnoy-pod-kievom-1161056121.html

Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом

Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал провокацией ситуацию с выявленной под Киевом пыточной тюрьмой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T15:48

2026-11-14T15:48

2026-11-14T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал провокацией ситуацию с выявленной под Киевом пыточной тюрьмой. Об этом пишет РИА Новости.Речь идет о медике Валентине Молодой, которая одной из первых прибыла к тайной тюрьме под Киевом.Пыточную нашли в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там удерживали около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, их пытали и избивали. У дома произошла силовая стычка гражданских с полицейскими, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали, и увезли в больницу. Одним из заключенных оказался 14-летний подросток, писали СМИ. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук указал, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Позже стало известно, что забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом"Я бы назвал это геноцидом" — политолог о пыточной под КиевомУкраина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма

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украина, киев, владимир зеленский, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво