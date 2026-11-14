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В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем

В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем

В Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняют аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. На данный момент работы ведутся по трем... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T17:34

2026-11-14T17:34

2026-11-14T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняют аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. На данный момент работы ведутся по трем адресам. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.Кроме того, на улице Московской, 25 "Ялтажилсервис" устраняет утечку на внутридомовых сетях. 11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. На следующий день работы велись на семи адресах. Ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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