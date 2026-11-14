В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем
В Ялте в нескольких многоэтажках нет отопления из-за порывов внутридомовых систем
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте в нескольких многоэтажках нет отопления из-за порывов внутридомовых систем
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняют аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. На данный момент работы ведутся по трем адресам. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.
"На Карла Маркса, 11 специалисты устраняют порыв во внутридомовой системе. Участок трубы находится в техническом помещении дома — его уже раскопали, поврежденную трубу заменяют. К концу дня подача теплоносителя будет восстановлена". - заверила она.
Кроме того, на улице Московской, 25 "Ялтажилсервис" устраняет утечку на внутридомовых сетях.
"Параллельно специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" ищут утечку на своем участке теплотрассы, которая обеспечивает теплоснабжение домов № 23, 25 и 27", - добавила Шевченко.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте в нескольких многоэтажках нет отопления из-за порывов внутридомовых систем
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте в нескольких многоэтажках нет отопления из-за порывов внутридомовых систем
11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий.
На следующий день работы велись на семи адресах. Ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета".