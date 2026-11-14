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Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов
Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов
Представители малого и среднего бизнеса в Симферополе смогут получить компенсацию затрат на оформление нежилых объектов. О мерах поддержки предпринимателей... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T14:55
2026-11-14T14:56
бизнес
крымский бизнес
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Представители малого и среднего бизнеса в Симферополе смогут получить компенсацию затрат на оформление нежилых объектов. О мерах поддержки предпринимателей сообщили в администрации крымской столицы.Размер выплаты может составить 100% фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одного получателя.В администрации города уточнили, что прием заявок от представителей бизнеса начнется в декабре 2026 года.Ранее сообщалось, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу. Средства будут выделены в 2026 году. В частности, Республика Крым получит 279,15 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцамАтаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширилиПравительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса
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Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов

Бизнес в Симферополе сможет компенсировать затраты на оформление нежилых объектов

14:55 14.11.2026 (обновлено: 14:56 14.11.2026)
 
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Симферополь - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Представители малого и среднего бизнеса в Симферополе смогут получить компенсацию затрат на оформление нежилых объектов. О мерах поддержки предпринимателей сообщили в администрации крымской столицы.
"Компенсация затрат на оформление нежилых объектов. Представили порядок предоставления муниципальных субсидий предпринимателям", – говорится в сообщении.
Размер выплаты может составить 100% фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одного получателя.
В администрации города уточнили, что прием заявок от представителей бизнеса начнется в декабре 2026 года.
Ранее сообщалось, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу. Средства будут выделены в 2026 году. В частности, Республика Крым получит 279,15 миллиона рублей.
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