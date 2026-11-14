https://crimea.ria.ru/20261114/biznesu-v-simferopole-kompensiruyut-zatraty-na-oformlenie-nezhilykh-obektov-1161054952.html

Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов

Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов

Представители малого и среднего бизнеса в Симферополе смогут получить компенсацию затрат на оформление нежилых объектов. О мерах поддержки предпринимателей... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T14:55

2026-11-14T14:55

2026-11-14T14:56

бизнес

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выплаты и компенсации

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администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Представители малого и среднего бизнеса в Симферополе смогут получить компенсацию затрат на оформление нежилых объектов. О мерах поддержки предпринимателей сообщили в администрации крымской столицы.Размер выплаты может составить 100% фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одного получателя.В администрации города уточнили, что прием заявок от представителей бизнеса начнется в декабре 2026 года.Ранее сообщалось, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу. Средства будут выделены в 2026 году. В частности, Республика Крым получит 279,15 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцамАтаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширилиПравительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса

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2026

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