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Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке
Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке
Четыре человека вывели из горящего многоквартирного дома в Судаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека вывели из горящего многоквартирного дома в Судаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар в жилом трехэтажном доме вспыхнул в субботу на улице Механизаторов. На место происшествия были оперативно направлены сотрудники 4 пожарно-спасательного отряда Главного управления.После этого дом был обесточен. Дальнейшего возгорания не допущено. Пострадавших нет, добавили спасатели.Всего для ликвидации было привлечено девять специалистов и пять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, судак, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, общество, новости крыма
Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке

В Судаке на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали четверых человек

16:11 14.11.2026 (обновлено: 16:14 14.11.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Судаке на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали четверых человек
В Судаке на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали четверых человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека вывели из горящего многоквартирного дома в Судаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Пожар в жилом трехэтажном доме вспыхнул в субботу на улице Механизаторов. На место происшествия были оперативно направлены сотрудники 4 пожарно-спасательного отряда Главного управления.

"Огнеборцы обнаружили, что в результате короткого замыкания электрощитовой произошло задымление на третьем этаже многоквартирного дома. Звеном газодымозащитной службы эвакуированы четверо жильцов в безопасное место", - говорится в сообщении.

После этого дом был обесточен. Дальнейшего возгорания не допущено. Пострадавших нет, добавили спасатели.
Всего для ликвидации было привлечено девять специалистов и пять единиц техники.
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КрымСудакПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
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