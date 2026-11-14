https://crimea.ria.ru/20261114/chetyre-cheloveka-evakuirovali-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-v-sudake-1161056860.html

Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке

Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке

Четыре человека вывели из горящего многоквартирного дома в Судаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T16:11

2026-11-14T16:11

2026-11-14T16:14

крым

судак

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

общество

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161056749_0:0:564:317_1920x0_80_0_0_15186735a4c0b1309ab1e9ee614f55bf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека вывели из горящего многоквартирного дома в Судаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар в жилом трехэтажном доме вспыхнул в субботу на улице Механизаторов. На место происшествия были оперативно направлены сотрудники 4 пожарно-спасательного отряда Главного управления.После этого дом был обесточен. Дальнейшего возгорания не допущено. Пострадавших нет, добавили спасатели.Всего для ликвидации было привлечено девять специалистов и пять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, общество, новости крыма