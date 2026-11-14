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"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН
"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН - РИА Новости Крым, 14.11.2026
"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН
Хорошим КВНщиком не обязательно родиться, им можно стать. Для этого необходимо овладеть основами непростой игры и быть наблюдательным, такое мнение выразил в... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T14:15
2026-11-14T14:15
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Хорошим КВНщиком не обязательно родиться, им можно стать. Для этого необходимо овладеть основами непростой игры и быть наблюдательным, такое мнение выразил в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Прохоров.По словам Дмитрия Прохорова, хорошим пособием могут стать истории создания знаменитых произведений Ильфа и Петрова. Ведь свой материал для романов авторы собирали по крупицам среди народа – ходили в кафе, парки, людные места и записывали услышанное.Однако шутить достаточно сложно. Намного сложнее, чем просто говорить или написать сочинение. Для искрометного юмора необходимо умение, которое можно освоить самостоятельно, считает директор Всекрымской юниор-лиги КВН, руководителя детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерина Перетятько.Для того, чтобы попробовать себя на комедийном поприще можно пойти в школу КВН, которую проводят для взрослых и детей в Крыму раз в год. Также можно отправиться в Крымскую официальную лигу КВН, добавила Перетятько.8 октября поклонники юмора отметили 65 лет со дня основания Международного союза КВН. Также круглую дату отметила Крымская официальная лига КВН – ей исполнилось 30 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
кфу (крымский федеральный университет), квн, дмитрий прохоров, общество, крым, новости крыма
"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН

Наблюдательность и смекалка помогают попасть в КВН

14:15 14.11.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"-2023
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Хорошим КВНщиком не обязательно родиться, им можно стать. Для этого необходимо овладеть основами непростой игры и быть наблюдательным, такое мнение выразил в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Прохоров.
По словам Дмитрия Прохорова, хорошим пособием могут стать истории создания знаменитых произведений Ильфа и Петрова. Ведь свой материал для романов авторы собирали по крупицам среди народа – ходили в кафе, парки, людные места и записывали услышанное.
"Авторы записывали свои мысли на бумаге, салфетках, запоминали. Начинающий квнщик может поучиться этой тактике – увидел интересное, смешное и сразу записал. Это называется "подмечалово", - поделился редактор Крымской официальной лиги КВН.
Однако шутить достаточно сложно. Намного сложнее, чем просто говорить или написать сочинение. Для искрометного юмора необходимо умение, которое можно освоить самостоятельно, считает директор Всекрымской юниор-лиги КВН, руководителя детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерина Перетятько.
"Шутить нужно уметь. И этому можно научиться благодаря теории юмора. Можно прочитать соответствующую литературу на эту тему. А затем пробовать себя уже на практике – придумывать смешные номера и забавные миниатюры", - рассказала Екатерина Перетятько.
Для того, чтобы попробовать себя на комедийном поприще можно пойти в школу КВН, которую проводят для взрослых и детей в Крыму раз в год. Также можно отправиться в Крымскую официальную лигу КВН, добавила Перетятько.
8 октября поклонники юмора отметили 65 лет со дня основания Международного союза КВН. Также круглую дату отметила Крымская официальная лига КВН – ей исполнилось 30 лет.
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КФУ (Крымский федеральный университет)КВНДмитрий ПрохоровОбществоКрымНовости Крыма
 
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