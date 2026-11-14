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"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН

"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН - РИА Новости Крым, 14.11.2026

"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН

Хорошим КВНщиком не обязательно родиться, им можно стать. Для этого необходимо овладеть основами непростой игры и быть наблюдательным, такое мнение выразил в... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T14:15

2026-11-14T14:15

2026-11-14T14:15

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Хорошим КВНщиком не обязательно родиться, им можно стать. Для этого необходимо овладеть основами непростой игры и быть наблюдательным, такое мнение выразил в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Прохоров.По словам Дмитрия Прохорова, хорошим пособием могут стать истории создания знаменитых произведений Ильфа и Петрова. Ведь свой материал для романов авторы собирали по крупицам среди народа – ходили в кафе, парки, людные места и записывали услышанное.Однако шутить достаточно сложно. Намного сложнее, чем просто говорить или написать сочинение. Для искрометного юмора необходимо умение, которое можно освоить самостоятельно, считает директор Всекрымской юниор-лиги КВН, руководителя детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерина Перетятько.Для того, чтобы попробовать себя на комедийном поприще можно пойти в школу КВН, которую проводят для взрослых и детей в Крыму раз в год. Также можно отправиться в Крымскую официальную лигу КВН, добавила Перетятько.8 октября поклонники юмора отметили 65 лет со дня основания Международного союза КВН. Также круглую дату отметила Крымская официальная лига КВН – ей исполнилось 30 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), квн, дмитрий прохоров, общество, крым, новости крыма