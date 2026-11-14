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На Украине горит объект "Нафтогаза"
На Украине горит объект "Нафтогаза" - РИА Новости Крым, 14.11.2026
На Украине горит объект "Нафтогаза"
В субботу в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар на одном из объектов "Нафтогаза". Об этом сообщается на странице украинской компании в соцсетях. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T17:15
2026-11-14T17:15
2026-11-14T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар на одном из объектов "Нафтогаза". Об этом сообщается на странице украинской компании в соцсетях.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу армия России поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую предприятия военной промышленности, а также логистические центры ВСУ. Также поражено судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в порт Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, нафтогаз украины, полтавская область, пожар, новости, в мире
На Украине горит объект "Нафтогаза"
В Полтавской области Украины вспыхнул масштабный пожар на объекте "Нафтогаза"