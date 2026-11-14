https://crimea.ria.ru/20261114/na-ukraine-gorit-obekt-naftogaza-1161058054.html

На Украине горит объект "Нафтогаза"

На Украине горит объект "Нафтогаза" - РИА Новости Крым, 14.11.2026

На Украине горит объект "Нафтогаза"

В субботу в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар на одном из объектов "Нафтогаза". Об этом сообщается на странице украинской компании в соцсетях. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T17:15

2026-11-14T17:15

2026-11-14T17:15

украина

нафтогаз украины

полтавская область

пожар

новости

в мире

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160302056_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e28543c33d6861709ad3a552f45d62b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар на одном из объектов "Нафтогаза". Об этом сообщается на странице украинской компании в соцсетях.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу армия России поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую предприятия военной промышленности, а также логистические центры ВСУ. Также поражено судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в порт Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

полтавская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нафтогаз украины, полтавская область, пожар, новости, в мире