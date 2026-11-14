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В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр
В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр
В Киеве начали возводить понтонные мосты через реку Днепр после повреждения стационарных переходов в результате ударов. Об этом заявил депутат Верховной рады от РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T17:51
2026-11-14T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве начали возводить понтонные мосты через реку Днепр после повреждения стационарных переходов в результате ударов. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко.По словам нардепа, движения между берегами столицы по зеленой ветке метро, вероятно, не будет до начала 2027 года.Украинский министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник ранее сообщал о начале строительства дополнительных мостов через Днепр. Он отмечал, что сейчас рассматривается вариант быстрого установления сообщения между левым и правым берегом Днепра в Киеве в случае повреждения мостов - речь идет о строительстве насыпных дамб с понтонными переправами.В Киеве ранее были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ.Ранее сообщалось, что Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. На понтонные переправы выделено 2,2 млрд гривен (около 368 миллиардов рублей – ред.), но они не могут быть полноценной альтернативой мостам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражен Северный мостУдары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеАрмия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье
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украина, киев, днепр, в мире, новости
В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр

В Киеве потребуется 4 месяца на строительство понтонных мостов через реку Днепр

17:51 14.11.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве начали возводить понтонные мосты через реку Днепр после повреждения стационарных переходов в результате ударов. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко.

"В Киеве начали возведение понтонных мостов, они будут готовы через 3-4 месяца", - сказал он украинским СМИ.

По словам нардепа, движения между берегами столицы по зеленой ветке метро, вероятно, не будет до начала 2027 года.
Украинский министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник ранее сообщал о начале строительства дополнительных мостов через Днепр. Он отмечал, что сейчас рассматривается вариант быстрого установления сообщения между левым и правым берегом Днепра в Киеве в случае повреждения мостов - речь идет о строительстве насыпных дамб с понтонными переправами.
В Киеве ранее были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ.
Ранее сообщалось, что Киев может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам. На понтонные переправы выделено 2,2 млрд гривен (около 368 миллиардов рублей – ред.), но они не могут быть полноценной альтернативой мостам.
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