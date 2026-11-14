https://crimea.ria.ru/20261114/v-yalte-upal-stroitelnyy-kran-1161057097.html
В Ялте упал строительный кран
В Ялте упал строительный кран - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Ялте упал строительный кран
В субботу, 14 ноября, в Ялте на месте строительства рынка упал кран. Информацию о происшествии РИА Новости Крым подтвердили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T16:25
2026-11-14T16:25
2026-11-14T16:25
крым
ялта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161056616_0:132:374:342_1920x0_80_0_0_04ad1259be54144d807fa9ad7f8f5ccb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, в Ялте на месте строительства рынка упал кран. Информацию о происшествии РИА Новости Крым подтвердили в Главном управлении МЧС России по РК.Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. Породности происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего кранаВ Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочегоСтроитель упал с башенного крана и погиб
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161056616_0:97:374:378_1920x0_80_0_0_cba07568bfdc100b4c63bc21423e938b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Ялте упал строительный кран
В Ялте на месте строительства рынка упал кран