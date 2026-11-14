Рейтинг@Mail.ru
В Ялте упал строительный кран - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/v-yalte-upal-stroitelnyy-kran-1161057097.html
В Ялте упал строительный кран
В Ялте упал строительный кран - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Ялте упал строительный кран
В субботу, 14 ноября, в Ялте на месте строительства рынка упал кран. Информацию о происшествии РИА Новости Крым подтвердили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T16:25
2026-11-14T16:25
крым
ялта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161056616_0:132:374:342_1920x0_80_0_0_04ad1259be54144d807fa9ad7f8f5ccb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, в Ялте на месте строительства рынка упал кран. Информацию о происшествии РИА Новости Крым подтвердили в Главном управлении МЧС России по РК.Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. Породности происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего кранаВ Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочегоСтроитель упал с башенного крана и погиб
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161056616_0:97:374:378_1920x0_80_0_0_cba07568bfdc100b4c63bc21423e938b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Ялте упал строительный кран

В Ялте на месте строительства рынка упал кран

16:25 14.11.2026
 
© Фото из соцсетейВ Ялте упал башенный кран
В Ялте упал башенный кран
© Фото из соцсетей
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, в Ялте на месте строительства рынка упал кран. Информацию о происшествии РИА Новости Крым подтвердили в Главном управлении МЧС России по РК.
"Информацию подтверждаем, сотрудники ГУ МЧС РФ по Крыму не привлекались", – рассказали спасатели.
Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.
Породности происшествия выясняются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего
Строитель упал с башенного крана и погиб
 
КрымЯлтаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр
17:34В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем
17:18Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны
17:15На Украине горит объект "Нафтогаза"
16:54Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение
16:45Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
16:34Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода
16:25В Ялте упал строительный кран
16:11Четыре человека эвакуировали на пожаре в многоквартирном доме в Судаке
15:48Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом
15:31Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал
15:13Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме
14:55Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов
14:34Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления
14:15"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН
13:50Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля
13:21В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей
13:03За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
12:47Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
12:36Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
Лента новостейМолния