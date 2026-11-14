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Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления
Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления
Поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов Болгария больше не будет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T14:34
2026-11-14T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов Болгария больше не будет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Болгарии Румена Радева.Он подчеркнул, что София не сможет помогать Киеву оружием и финансированием из-за проблем с резервами.В свою очередь Польша отказывается финансировать закупки американского оружия для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.Политик также указал на дефицит бюджета Польши и отметил, что у страны достаточно расходов на собственные нужды.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов выразил мнение, что официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политикСВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ
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болгария, польша, украина, западная помощь украине, новости сво, новости
Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления

Болгария и Польша больше не будут помогать Украине с вооружением и боеприпасами

14:34 14.11.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов Болгария больше не будет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Болгарии Румена Радева.
Он подчеркнул, что София не сможет помогать Киеву оружием и финансированием из-за проблем с резервами.
"Что касается финансовой поддержки, то мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита", – заявил Радев.
В свою очередь Польша отказывается финансировать закупки американского оружия для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Я сообщил генеральному секретарю (НАТО, - ред.), что в данный момент мы больше не будем вкладывать деньги в этот проект, <...> так как мы тратим очень много на собственное вооружение", - сказал он.
Политик также указал на дефицит бюджета Польши и отметил, что у страны достаточно расходов на собственные нужды.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов выразил мнение, что официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины.
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