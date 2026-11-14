https://crimea.ria.ru/20261114/v-moskve-proydet-konferentsiya-k-200-letiyu-kerchenskogo-muzeya-drevnostey-1161053726.html

В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей

В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей

Конференция, посвященная 200-летию Керченского музея древностей, состоится в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T13:21

2026-11-14T13:21

2026-11-14T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Конференция, посвященная 200-летию Керченского музея древностей, состоится в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, на территории которого будет проходить мероприятие.Мероприятия приурочены к юбилею Керченского музея древностей - одного из старейших государственных музеев России - и посвящены его роли в развитии отечественной археологии и сохранении культурного наследия Северного Причерноморья."Исследователи обсудят вклад выдающихся исторических личностей в становление музея, а также обратятся к итогам и перспективам изучения античного города Нимфей в Крыму и истории археологического парка "Заповедное урочище Артезиан"... Прозвучат доклады о месте Музея древностей в истории Керчи и новых открытиях на Семибратнем городище", – отметили организаторы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваляАртефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаРемонт спугнул призрака из музея в Керчи

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