https://crimea.ria.ru/20261114/za-sutki-nad-rossiey-sbili-231-bespilotnik-1161053563.html
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник - РИА Новости Крым, 14.11.2026
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T13:03
2026-11-14T13:03
2026-11-14T13:03
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что за сутки в 142 районах Украины нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации боевиков.Удары совершались российскими военными с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено за ночьРоссийские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской областиВоенные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_67cf56eb5baf4e76ea0a5ced4e7a91d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
231 украинский беспилотник сбили над территорией России за прошедшие сутки