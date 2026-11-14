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За сутки над Россией сбили 231 беспилотник - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник - РИА Новости Крым, 14.11.2026
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T13:03
2026-11-14T13:03
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что за сутки в 142 районах Украины нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации боевиков.Удары совершались российскими военными с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено за ночьРоссийские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской областиВоенные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
За сутки над Россией сбили 231 беспилотник

231 украинский беспилотник сбили над территорией России за прошедшие сутки

13:03 14.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в 142 районах Украины нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации боевиков.
Удары совершались российскими военными с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, артиллерией.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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