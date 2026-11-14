https://crimea.ria.ru/20261114/za-sutki-nad-rossiey-sbili-231-bespilotnik-1161053563.html

За сутки над Россией сбили 231 беспилотник

За сутки над Россией сбили 231 беспилотник - РИА Новости Крым, 14.11.2026

За сутки над Россией сбили 231 беспилотник

За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T13:03

2026-11-14T13:03

2026-11-14T13:03

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что за сутки в 142 районах Украины нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации боевиков.Удары совершались российскими военными с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено за ночьРоссийские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской областиВоенные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)