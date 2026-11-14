https://crimea.ria.ru/20261114/nanosyat-porazhenie-i-prodolzhayut-nastuplenie-voennye-uspekhi-rossii-v-zone-svo-1161053405.html
Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1085 украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Проведение СВО продолжается, отметили в... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T12:47
2026-11-14T12:47
2026-11-14T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1085 украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Проведение СВО продолжается, отметили в Министерстве обороны России.В Сумской области, по данны Минобороны РФ, за сутки поражены формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Битица, Вакаловщина и Радьковка. Противник потерял свыше 175 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Север" за сутки.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Новоселовка, Славянск и Черевковка ДНР. За сутки ВСУ потеряли здесь до 130 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Курицыно, Новоиверское, Очеретино и Сергеевка ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих в зоне действия группировки за сутки.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенного пункта Преображенка Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 30 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
За сутки в зоне проведения СВО ликвидированы более тысячи украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1085 украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Проведение СВО продолжается, отметили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Лютовка и Мартовое", – говорится в сообщении.
В Сумской области, по данны Минобороны РФ, за сутки поражены формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Битица, Вакаловщина и Радьковка. Противник потерял свыше 175 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Север" за сутки.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Новоселовка, Славянск и Черевковка ДНР. За сутки ВСУ потеряли здесь до 130 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Курицыно, Новоиверское, Очеретино и Сергеевка ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих в зоне действия группировки за сутки.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенного пункта Преображенка Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 30 военнослужащих.
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