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Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода
Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода
Пешеход погиб под колесами двух легковых авто в Ялте. По данным МВД по Крыму, он лежал на проезжей части на неосвещенном участке дороги. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T16:34
2026-11-14T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами двух легковых авто в Ялте. По данным МВД по Крыму, он лежал на проезжей части на неосвещенном участке дороги.ДТП произошло накануне в 21:15 на автодороге Ялта – Симферополь в черте города. В результате ДТП пешеход погиб.В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода

В Ялте две легковушки переехали лежащего на дороге пешехода

16:34 14.11.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Ялте две легковушки переехали лежащего на дороге пешехода
В Ялте две легковушки переехали лежащего на дороге пешехода
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами двух легковых авто в Ялте. По данным МВД по Крыму, он лежал на проезжей части на неосвещенном участке дороги.
ДТП произошло накануне в 21:15 на автодороге Ялта – Симферополь в черте города.
"По предварительным данным, водитель иномарки CHerry Tiggo 4, следовавший из Ялты в направлении Симферополя, на неосвещенном участке дороги допустил наезд на пешехода, находившегося в лежачем положении на проезжей части. В условиях ограниченной видимости, следовавший за указанным транспортным средством автомобиль марки Lada также совершил наезд на этого пешехода", - уточнили подробности случившегося правоохранители.
В результате ДТП пешеход погиб.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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