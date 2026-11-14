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Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T18:14
2026-11-14T18:14
2026-11-14T18:22
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китай
си цзиньпин (председатель кнр)
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
Путин, Си Цзиньпин и Трамп проведут переговоры в Китае 19 ноября – Кремль
18:14 14.11.2026 (обновлено: 18:22 14.11.2026)