Рейтинг@Mail.ru
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/kogda-putin-vstretitsya-s-trampom-i-si-tszinpinom---otvet-kremlya-1161059614.html
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T18:14
2026-11-14T18:22
кремль
владимир путин (политик)
россия
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
сша
дональд трамп
политика
внешняя политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159969064_152:0:2788:1483_1920x0_80_0_0_ab3f868d444e8a172df944b02454707a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
китай
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159969064_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_3f204323e019d609245b43df17f7427f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, владимир путин (политик), россия, китай, си цзиньпин (председатель кнр), сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, дмитрий песков, новости
Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля

Путин, Си Цзиньпин и Трамп проведут переговоры в Китае 19 ноября – Кремль

18:14 14.11.2026 (обновлено: 18:22 14.11.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС", - сказал представитель Кремля.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КремльВладимир Путин (политик)РоссияКитайСи Цзиньпин (председатель КНР)СШАДональд ТрампПолитикаВнешняя политикаДмитрий ПесковНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
19:35В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения
19:24Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели
19:07Удары по Украине сегодня: что уничтожено
19:01Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
18:51Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии
18:32Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
18:14Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
17:51В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр
17:34В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем
17:18Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны
17:15На Украине горит объект "Нафтогаза"
16:54Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение
16:45Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
16:34Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода
16:25В Ялте упал строительный кран
16:11Замкнуло проводку: в Судаке из задымленного дома эвакуированы четыре человека
15:48Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом
15:31Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал
15:13Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме
Лента новостейМолния