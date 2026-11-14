https://crimea.ria.ru/20261114/kogda-putin-vstretitsya-s-trampom-i-si-tszinpinom---otvet-kremlya-1161059614.html

Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля

Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля

19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T18:14

2026-11-14T18:14

2026-11-14T18:22

кремль

владимир путин (политик)

россия

китай

си цзиньпин (председатель кнр)

сша

дональд трамп

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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