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Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля

Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля

Суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T13:50

2026-11-14T13:50

2026-11-14T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В отношении нападавшего расследовалось уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В силу закон еще не вступил.Ранее сообщалось, что суд приговорил к 7 годам колонии жителя Симферополя, который в ходе пьяной ссоры до смерти избил своего знакомого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружияПьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗаВ Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку

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