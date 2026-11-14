Рейтинг@Mail.ru
Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/zhitel-bakhchisaraya-poluchil-uslovnyy-srok-za-tyazhkiy-vred-zdorovyu-priyatelya-1161054183.html
Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля
Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля
Суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T13:50
2026-11-14T13:50
бахчисарайский район
бахчисарай
новости крыма
крым
приговор
происшествия
прокуратура республики крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/09/19/1118766102_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_2b6665cf146b30d98680d9c826368c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В отношении нападавшего расследовалось уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В силу закон еще не вступил.Ранее сообщалось, что суд приговорил к 7 годам колонии жителя Симферополя, который в ходе пьяной ссоры до смерти избил своего знакомого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружияПьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗаВ Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку
бахчисарайский район
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/09/19/1118766102_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_602b3fcc02b1cb2ced2ffb852c8eef50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, бахчисарай, новости крыма, крым, приговор, происшествия, прокуратура республики крым
Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля

Житель Бахчисарая получил условный срок за причинение знакомому тяжкого вреда здоровью

13:50 14.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Установлено, что мужчина в июле 2026 года распивал спиртные напитки со знакомым. В ходе возникшей ссоры он взял со стола колюще-режущий предмет и нанес им удар потерпевшему", – говорится в сообщении.
В отношении нападавшего расследовалось уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В силу закон еще не вступил.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 7 годам колонии жителя Симферополя, который в ходе пьяной ссоры до смерти избил своего знакомого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия
Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку
 
Бахчисарайский районБахчисарайНовости КрымаКрымПриговорПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом
15:31Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал
15:13Новости Севастополя: электроснабжение города осуществляется в штатном режиме
14:55Бизнесу в Симферополе компенсируют затраты на оформление нежилых объектов
14:34Болгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления
14:15"Подмечалово" и теория юмора: как попасть в КВН
13:50Житель Бахчисарая получил условный срок за тяжкий вред здоровью приятеля
13:21В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей
13:03За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
12:47Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
12:36Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
12:07Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
11:45Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнение
11:20Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории
11:14В Севастополе временно не будут продавать алкоголь
10:55Вечером в Феодосии будет слышна стрельба
10:31Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
10:21Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
10:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
09:47Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем
Лента новостейМолния