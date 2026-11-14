https://crimea.ria.ru/20261114/daniya-vydelila-ukraine-645-millionov-evro-na-prodolzhenie-voyny-1161057749.html

Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны

Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны

Киев получил от Дании новый транш в рамках пакета военной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T17:18

2026-11-14T17:18

2026-11-14T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киев получил от Дании новый транш в рамках пакета военной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов. В свою очередь Польша отказывается финансировать закупки американского оружия для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов выразил мнение, что официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под КиевомТрехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, дания, владимир зеленский, коллективный запад, западная помощь украине, новости, новости сво, в мире