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Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны
Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны
Киев получил от Дании новый транш в рамках пакета военной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T17:18
2026-11-14T17:18
украина
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владимир зеленский
коллективный запад
западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киев получил от Дании новый транш в рамках пакета военной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов. В свою очередь Польша отказывается финансировать закупки американского оружия для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов выразил мнение, что официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под КиевомТрехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины
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РИА Новости Крым
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украина, дания, владимир зеленский, коллективный запад, западная помощь украине, новости, новости сво, в мире
Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны

Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны – Зеленский

17:18 14.11.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киев получил от Дании новый транш в рамках пакета военной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Новый оборонный пакет на 645 миллионов евро и энергетический пакет на 20 миллионов евро от Дании", – написал он по итогу своих визитов в Данию и Ирландию.

При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов. В свою очередь Польша отказывается финансировать закупки американского оружия для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов выразил мнение, что официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины.
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