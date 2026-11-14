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Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал
Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал
Две 16-летние девушки попали под колеса машины в Чувашии. По данным республиканской прокуратуры, водитель автомобиля был пьян. После ДТП он скрылся с места... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T15:31
2026-11-14T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Две 16-летние девушки попали под колеса машины в Чувашии. По данным республиканской прокуратуры, водитель автомобиля был пьян. После ДТП он скрылся с места преступления. Инцидент произошел поздним вечером накануне на дороге Цивильск — Ульяновск.После аварии водитель сбежал и спрятал свое авто в гараж. По данным надзорного ведомства, в этом году водитель 35 раз привлекался к ответственности за нарушений правил дорожного движения.В пятницу в Сакском районе Крыма один человек погиб и еще один пострадал в результате массового ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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чувашия, чувашская республика, происшествия, дтп, дети, новости, общество
Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал

В Чувашии пьяный водитель сбил двух 16-летних девочек и сбежал с места ДТП

15:31 14.11.2026
 
© Прокуратура ЧувашииВ Чувашии пьяный водитель сбил двух 16-летних девочек и сбежал с места ДТП
В Чувашии пьяный водитель сбил двух 16-летних девочек и сбежал с места ДТП
© Прокуратура Чувашии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Две 16-летние девушки попали под колеса машины в Чувашии. По данным республиканской прокуратуры, водитель автомобиля был пьян. После ДТП он скрылся с места преступления.
Инцидент произошел поздним вечером накануне на дороге Цивильск — Ульяновск.
"Водитель автомобиля "Лада Веста", находясь в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования — 0,994 мг/л), совершил наезд на двух несовершеннолетних девушек, двигавшихся по краю проезжей части в попутном направлении", - уточнили в прокуратуре Чувашии.
После аварии водитель сбежал и спрятал свое авто в гараж. По данным надзорного ведомства, в этом году водитель 35 раз привлекался к ответственности за нарушений правил дорожного движения.
В пятницу в Сакском районе Крыма один человек погиб и еще один пострадал в результате массового ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса.
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ЧувашияЧувашская РеспубликаПроисшествияДТПдетиНовостиОбщество
 
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