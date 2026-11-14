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Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал

Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал

Две 16-летние девушки попали под колеса машины в Чувашии. По данным республиканской прокуратуры, водитель автомобиля был пьян. После ДТП он скрылся с места... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T15:31

2026-11-14T15:31

2026-11-14T15:31

чувашия

чувашская республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Две 16-летние девушки попали под колеса машины в Чувашии. По данным республиканской прокуратуры, водитель автомобиля был пьян. После ДТП он скрылся с места преступления. Инцидент произошел поздним вечером накануне на дороге Цивильск — Ульяновск.После аварии водитель сбежал и спрятал свое авто в гараж. По данным надзорного ведомства, в этом году водитель 35 раз привлекался к ответственности за нарушений правил дорожного движения.В пятницу в Сакском районе Крыма один человек погиб и еще один пострадал в результате массового ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чувашия

чувашская республика

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашия, чувашская республика, происшествия, дтп, дети, новости, общество