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Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков
Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков
Киевский режим за неделю боев на всех фронтах потерял еще 10 375 боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T13:10
2025-03-07T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю боев на всех фронтах потерял еще 10 375 боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север"потери противника составили свыше 1590 человек, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены свыше 1525 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. На данном направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Центра" улучшили тактическое положение.Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 человек, два танка, 29 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили 1210 боевиков, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 575 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.Кроме того, за неделю средства ПВО сбиты 21 авиабомбу JDAM и пять реактивных снарядов системы HIMARS, 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских солдат.Всего за неделею освобождены четыре населенный пункт: Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики.Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: на фронте ВСУ несут чудовищные потериВзрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войскБои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация
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Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков

Минобороны: Киев за неделю боев на всех фронтах потерял еще 10375 боевиков

13:10 07.03.2025 (обновлено: 13:25 07.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю боев на всех фронтах потерял еще 10 375 боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск "Север"потери противника составили свыше 1590 человек, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены свыше 1525 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. На данном направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Центра" улучшили тактическое положение.Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 человек, два танка, 29 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.
Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили 1210 боевиков, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 575 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за неделю средства ПВО сбиты 21 авиабомбу JDAM и пять реактивных снарядов системы HIMARS, 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских солдат.
Всего за неделею освобождены четыре населенный пункт: Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики.
Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы специальной военной автомобильной техники.
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