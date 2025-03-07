https://crimea.ria.ru/20250307/poteri-kieva-za-nedelyu-unichtozheny-bolee-103-tysyach-boevikov-1144735290.html

Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков

Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков

Киевский режим за неделю боев на всех фронтах потерял еще 10 375 боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T13:10

2025-03-07T13:10

2025-03-07T13:25

новости

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

украина

россия

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131564831_261:225:709:477_1920x0_80_0_0_2251e0b5c6c1b34a030039d2972ae1b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю боев на всех фронтах потерял еще 10 375 боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север"потери противника составили свыше 1590 человек, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены свыше 1525 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. На данном направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Центра" улучшили тактическое положение.Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 человек, два танка, 29 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили 1210 боевиков, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 575 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.Кроме того, за неделю средства ПВО сбиты 21 авиабомбу JDAM и пять реактивных снарядов системы HIMARS, 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских солдат.Всего за неделею освобождены четыре населенный пункт: Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики.Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: на фронте ВСУ несут чудовищные потериВзрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войскБои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, россия, вооруженные силы россии