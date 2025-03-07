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ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса
ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса - РИА Новости Крым, 07.03.2025
ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса
Крымский филиал ПСБ вдвое нарастил объем привлеченных средств в сегменте малого бизнеса, в феврале текущего года он составил 3 миллиарда рублей против полутора... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T12:34
2025-03-07T12:34
2025-03-07T12:34
промсвязьбанк (псб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымский филиал ПСБ вдвое нарастил объем привлеченных средств в сегменте малого бизнеса, в феврале текущего года он составил 3 миллиарда рублей против полутора годом ранее, сообщает пресс-служба банка.Продуктами банка для бизнеса пользуются свыше шести тысяч предпринимателей полуострова.Она добавила, что эти сервисные решения помогают оптимизировать расходы и получить дополнительный доход за активное движение денежных средств по счету."Мы, в свою очередь, благодарим клиентов за оказанное доверие и продолжим улучшать продуктовую линейку для предпринимателей", – подчеркнула Сидорова.Для открытия счета в ПАО "Промсвязьбанк" не обязательно посещать офис. Заявку можно оформить на сайте банка, а реквизиты получить в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе ПСБ, либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneRHUBSn5Jr
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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промсвязьбанк (псб), новости, бизнес, банк, крым, крымский бизнес
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымский филиал ПСБ вдвое нарастил объем привлеченных средств в сегменте малого бизнеса, в феврале текущего года он составил 3 миллиарда рублей против полутора годом ранее, сообщает пресс-служба банка.
Продуктами банка для бизнеса пользуются свыше шести тысяч предпринимателей полуострова.
"Крымские предприниматели выбирают ПСБ за удобство и комфорт в обслуживании, а также за одни из самых привлекательных тарифов на ведение счета. Мы предложили бизнесу Крыма особые условия расчетно-кассового обслуживания. Наши клиенты могут получать дополнительный доход в виде процентов на остаток по счету и кешбэка по корпоративной карте, пользоваться эквайрингом с комфортным тарифом и снимать наличные в любых банкоматах с минимальной комиссией", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
Она добавила, что эти сервисные решения помогают оптимизировать расходы и получить дополнительный доход за активное движение денежных средств по счету.
"Мы, в свою очередь, благодарим клиентов за оказанное доверие и продолжим улучшать продуктовую линейку для предпринимателей", – подчеркнула Сидорова.
Для открытия счета в ПАО "Промсвязьбанк" не обязательно посещать офис. Заявку можно оформить на сайте
банка, а реквизиты получить в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе ПСБ, либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк",
erid: F7NfYUJCUneRHUBSn5Jr