https://crimea.ria.ru/20250307/psb-v-krymu-za-god-udvoil-obem-privlechennykh-sredstv-malogo-biznesa-1144733869.html

ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса

ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса - РИА Новости Крым, 07.03.2025

ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса

Крымский филиал ПСБ вдвое нарастил объем привлеченных средств в сегменте малого бизнеса, в феврале текущего года он составил 3 миллиарда рублей против полутора... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T12:34

2025-03-07T12:34

2025-03-07T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымский филиал ПСБ вдвое нарастил объем привлеченных средств в сегменте малого бизнеса, в феврале текущего года он составил 3 миллиарда рублей против полутора годом ранее, сообщает пресс-служба банка.Продуктами банка для бизнеса пользуются свыше шести тысяч предпринимателей полуострова.Она добавила, что эти сервисные решения помогают оптимизировать расходы и получить дополнительный доход за активное движение денежных средств по счету."Мы, в свою очередь, благодарим клиентов за оказанное доверие и продолжим улучшать продуктовую линейку для предпринимателей", – подчеркнула Сидорова.Для открытия счета в ПАО "Промсвязьбанк" не обязательно посещать офис. Заявку можно оформить на сайте банка, а реквизиты получить в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе ПСБ, либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneRHUBSn5Jr

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), новости, бизнес, банк, крым, крымский бизнес