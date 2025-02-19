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Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу
Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу
Ситуация на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе после украинской атаки остается на контроле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T12:23
2025-02-19T12:23
2025-02-19T12:30
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вячеслав федорищев
самарская область
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе после украинской атаки остается на контроле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.ВСУ ударили по НПЗ в ночь на среду. По данным губернатора, на предприятия работали оперативные и экстренные службы. Пострадавших нет.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой КаховкеНефтезавод атакован в Самарской области – что известноЧетыре беспилотника сбиты над Черным морем
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россия, вячеслав федорищев, самарская область, новости, обстрелы всу
Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу
Ситуация на Сызранском НПЗ под контролем – последствия атаки ВСУ ликвидированы
12:23 19.02.2025 (обновлено: 12:30 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе после украинской атаки остается на контроле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
ВСУ ударили
по НПЗ в ночь на среду. По данным губернатора, на предприятия работали оперативные и экстренные службы. Пострадавших нет.
"Ситуация на Сызранском НПЗ - на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений — нет", - сообщил он.
Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.
В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке
беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
"Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.
Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.
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