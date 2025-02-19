https://crimea.ria.ru/20250219/ataka-na-syzranskiy-npz--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1144302938.html

Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу

Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Атака на Сызранский НПЗ – что известно к этому часу

Ситуация на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе после украинской атаки остается на контроле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T12:23

2025-02-19T12:23

2025-02-19T12:30

россия

вячеслав федорищев

самарская область

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе после украинской атаки остается на контроле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.ВСУ ударили по НПЗ в ночь на среду. По данным губернатора, на предприятия работали оперативные и экстренные службы. Пострадавших нет.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой КаховкеНефтезавод атакован в Самарской области – что известноЧетыре беспилотника сбиты над Черным морем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав федорищев, самарская область, новости, обстрелы всу