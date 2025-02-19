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Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
Потери украинских вооруженных формирований в Курской области превысили 62 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T14:10
2025-02-19T14:10
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Потери украинских вооруженных формирований в Курской области превысили 62 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За последние сутки в ходе наступления подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Также отражены две контратаки противника.Бои шли в в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа.Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области. Уничтожены танк, БМП, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления беспилотниками, склад боеприпасов.Самые главное и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской областиРоссия вернула под контроль Свердликово в Курской области В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , новости
Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении

В Курской области ВСУ потеряли уже более 62 тысяч боевиков - данные Минобороны

14:10 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы в Курской области
Работа сводной артиллерийской группы в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Потери украинских вооруженных формирований в Курской области превысили 62 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 тысяч военнослужащих, за сутки потери ВСУ составили более 510 человек", - говорится в сводке.
За последние сутки в ходе наступления подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Также отражены две контратаки противника.
Бои шли в в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа.
Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.
Уничтожены танк, БМП, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления беспилотниками, склад боеприпасов.
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