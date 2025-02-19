https://crimea.ria.ru/20250219/zachem-erdogan-nastaivaet-na-peregovorakh-po-ukraine-v-stambule--mnenie-1144302773.html

Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение

Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле, чтобы вывести Турецкую Республику в ранг мировых держав. К тому же это... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T13:06

2025-02-19T13:06

2025-02-19T13:06

радио "спутник в крыму"

мнения

александр ирхин

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

переговоры

политика

турция

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле, чтобы вывести Турецкую Республику в ранг мировых держав. К тому же это даст рычаги влияния на итоговое соглашение, а любой пересмотр постсоветских границ и, как следствие, усиление России туркам не выгодно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.По словам политолога, за последние двадцать лет Эрдоган сильно поменял Турцию и теперь пытается вывести ее в пул великих – "на глобальный этаж, где сейчас решается вопрос Украины".Но если в предыдущие годы Турция "была переводчиком всех переговорных процессов", касающихся украинского конфликта, на чем Эрдоган "умело играл", то теперь на этом поле она не фигурирует вовсе, заметил политолог."А потому площадка Стамбула, как и любая на территории Турции, для Эрдогана чрезвычайно выгодна, поскольку как раз выводит Турцию в ранг великих мировых держав", – сказал эксперт.Таким образом Эрдоган через внешнюю политику пытается склеить "две Турции": республиканскую, которая против него, и умеренно исламистскую, которая за него, отметил Ирхин. Это сыграет и в пользу его собственного имиджа как лидера страны, которую раздирает внутриполитический кризис, при этом разные политсилы стремятся сделать Турцию сильнее, добавил он.И в этом смысле даже приезд главы киевского режима Владимира Зеленского в Анкару – маленькая победа для Эрдогана, считает Ирхин.Всем этим и объясняется запуск переговоров второго, "регионального уровня", по Украине – между Эрдоганом и Зеленским, делает он вывод."Зачем нужен был визит Владимиру Зеленскому? Видно, что ситуация проигрывается без него, и цена компромисса – Украина и прежде всего его политическая карьера", – заметил Ирхин.По сути, это попытка Зеленского вернуться на эмоциональном и дипломатическом уровне к ситуации 2022 года – Стамбульским соглашениям, "которые на тот момент Киеву показались весьма невыгодными, а сейчас кажутся сказкой", заключил эксперт.Зеленский прибыл в Анкару вечером в понедельник, 17 февраля. Глава киевского режима заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины, которые может предоставить Турция.Турецкий лидер на пресс-конференции заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары. Но точкой отсчета для пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами, должны стать переговоры в Стамбуле. Он назвал это "идеальным местом" для переговоров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии "Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов

турция

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр ирхин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, переговоры, политика, турция, украина