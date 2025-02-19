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Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
Киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T14:48
2025-02-19T14:58
служба внешней разведки (свр)
безопасность
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новости
европейский союз (ес)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как указали в ведомстве, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок".По данным СВР, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Отмечается, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении".18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет. Трамп заметил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнее время успел обрушиться до 4%. И напомнил, что на Украине не было выборов, а провести их необходимо.Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и СШАПлан из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов
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служба внешней разведки (свр), безопасность, россия, европа, переговоры, новости, европейский союз (ес), теракт, антитеррор
Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР

Киев планирует теракты против дипломатов РФ с целью сорвать мирные переговоры - СВР

14:48 19.02.2025 (обновлено: 14:58 19.02.2025)
 
© Фото: Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото: Служба безопасности Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Как указали в ведомстве, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок".
"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - говорится в пресс-релизе.
По данным СВР, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Отмечается, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении".
"Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту", - добавили в Службе внешней разведки.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Трамп заметил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнее время успел обрушиться до 4%. И напомнил, что на Украине не было выборов, а провести их необходимо.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.
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