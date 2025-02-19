https://crimea.ria.ru/20250219/kiev-gotovit-terakty-dlya-sryva-peregovorov-o-mire-na-ukraine--svr--1144306689.html

Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР

Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР

Киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T14:48

2025-02-19T14:48

2025-02-19T14:58

служба внешней разведки (свр)

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как указали в ведомстве, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок".По данным СВР, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Отмечается, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении".18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет. Трамп заметил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнее время успел обрушиться до 4%. И напомнил, что на Украине не было выборов, а провести их необходимо.Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и СШАПлан из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов

https://crimea.ria.ru/20250219/zachem-trampu-vybory-na-ukraine-1144301560.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), безопасность, россия, европа, переговоры, новости, европейский союз (ес), теракт, антитеррор