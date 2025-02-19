https://crimea.ria.ru/20250219/kogda-v-krymu-veteranov-priznayut-pochetnymi-grazhdanami-1144300318.html

Когда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами

Когда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Когда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами

В Крыму до 1 мая все ветераны Великой Отечественной войны будут наделены званием "Почетный гражданин". Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T11:32

2025-02-19T11:32

2025-02-19T11:32

крым

сергей аксенов

ветераны

общество

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крым в великой отечественной войне

80 лет победы

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму до 1 мая все ветераны Великой Отечественной войны будут наделены званием "Почетный гражданин". Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы заявил глава республики Сергей Аксенов.По данным Аксенова, в Крыму ветераны, которые освобождали полуостров, получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей. По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 человек непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно получат по 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники - по 50 тысяч рублей из регионального бюджета.15 января президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин".Также президент попросил губернаторов, мэров и других представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника ОтечестваИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

https://crimea.ria.ru/20250115/veteranov-vov-nadelyat-zvaniyami-pochetnyy-grazhdanin-1143368644.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ветераны, общество, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы, новости крыма