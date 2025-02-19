Когда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами
В Крыму до 1 мая все ветераны получат звание "Почетный гражданин" – Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтолетний ветеран Петр Степанович Фурманов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму до 1 мая все ветераны Великой Отечественной войны будут наделены званием "Почетный гражданин". Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Это решение президента, все ветераны должны быть признаны почетными гражданами муниципальных образований. До 1 мая все решения должны быть приняты", - сказал глава региона.
По данным Аксенова, в Крыму ветераны, которые освобождали полуостров, получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей. По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 человек непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.
В Севастополе инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно получат по 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники - по 50 тысяч рублей из регионального бюджета.
15 января президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин".
Также президент попросил губернаторов, мэров и других представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
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