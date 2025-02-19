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Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
Минздрав Крыма опровергает информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя. Об этом заявили в среду в пресс-службе ведомства в ответ на... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T14:43
2025-02-19T15:04
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общество
скорая помощь
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здравоохранение в крыму и севастополе
зарплата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Минздрав Крыма опровергает информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя. Об этом заявили в среду в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующую информацию, которая ранее была размещена в ряде Telegram-каналов.По данным минздрава, укомплектованность кадрами Симферопольской станции скорой помощи составляет 76%, Евпаторийской – 93, Ялтинской– 72, Джанкойской– 82 процента. При этом в пресс-службе отмечают, что нагрузки на бригады в разных регионах республики отличаются из-за плотности населения, которая ниже в селах.Зарплата сотрудникам начисляется по трудовому законодательству. Так, оклад врача составляет 32 944 рублей, дополнительно медики получают компенсационные выплаты за вредные условия труда, работу в ночное время и праздничные дни, стимулирующих выплаты, региональные надбавки и ежемесячную специальную социальную выплату в размере 11 500 рублей. подчеркнули в вминистерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияВ крымской больнице уволен главврач по жалобе коллективаВ Крыму назвали способ сократить дефицит врачей
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крым, минздрав крыма, общество, скорая помощь, фейк, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, зарплата, симферополь
Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк

В минздраве Крыма опровергли фейк о массовом увольнении врачей "скорой" в Симферополе

14:43 19.02.2025 (обновлено: 15:04 19.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Минздрав Крыма опровергает информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя. Об этом заявили в среду в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующую информацию, которая ранее была размещена в ряде Telegram-каналов.

"За последние полгода в службе скорой медицинской помощи всего Крыма уволено 17 врачей, принято за этот же период – 8 врачей. Общая укомплектованность кадрами "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" составляет 80%", - привели данные в профильном министерстве.

По данным минздрава, укомплектованность кадрами Симферопольской станции скорой помощи составляет 76%, Евпаторийской – 93, Ялтинской– 72, Джанкойской– 82 процента. При этом в пресс-службе отмечают, что нагрузки на бригады в разных регионах республики отличаются из-за плотности населения, которая ниже в селах.
Зарплата сотрудникам начисляется по трудовому законодательству. Так, оклад врача составляет 32 944 рублей, дополнительно медики получают компенсационные выплаты за вредные условия труда, работу в ночное время и праздничные дни, стимулирующих выплаты, региональные надбавки и ежемесячную специальную социальную выплату в размере 11 500 рублей. подчеркнули в вминистерстве.

"Заработная плата за январь 2025 года всем сотрудникам выплачена в полном объеме. "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" ведет активную работу по привлечению квалифицированных кадров, для медицинских работников предусмотрены действующие в регионе меры социальной поддержки" - заключили в ведомстве.

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