https://crimea.ria.ru/20250219/massovoe-uvolnenie-vrachey-skoroy-v-simferopole---novyy-feyk-1144306520.html

Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк

Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк

Минздрав Крыма опровергает информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя. Об этом заявили в среду в пресс-службе ведомства в ответ на... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T14:43

2025-02-19T14:43

2025-02-19T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Минздрав Крыма опровергает информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя. Об этом заявили в среду в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующую информацию, которая ранее была размещена в ряде Telegram-каналов.По данным минздрава, укомплектованность кадрами Симферопольской станции скорой помощи составляет 76%, Евпаторийской – 93, Ялтинской– 72, Джанкойской– 82 процента. При этом в пресс-службе отмечают, что нагрузки на бригады в разных регионах республики отличаются из-за плотности населения, которая ниже в селах.Зарплата сотрудникам начисляется по трудовому законодательству. Так, оклад врача составляет 32 944 рублей, дополнительно медики получают компенсационные выплаты за вредные условия труда, работу в ночное время и праздничные дни, стимулирующих выплаты, региональные надбавки и ежемесячную специальную социальную выплату в размере 11 500 рублей. подчеркнули в вминистерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияВ крымской больнице уволен главврач по жалобе коллективаВ Крыму назвали способ сократить дефицит врачей

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крым, минздрав крыма, общество, скорая помощь, фейк, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, зарплата, симферополь