https://crimea.ria.ru/20250130/rossiyanina-zaderzhali-za-seriyu-diversiy-po-zadaniyu-sbu-1143795504.html

Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ

Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ в Московской области задержали гражданина РФ, причастного к поджогам ряда объектов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T10:04

2025-01-30T10:04

2025-01-30T10:05

диверсия

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

московская область

сбу (служба безопасности украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Московской области задержали гражданина РФ, причастного к поджогам ряда объектов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.В 2023 году фигурант установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.Злоумышленник совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ.За выполнение этих заданий СБУ пообещала мужчине изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. Однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив обещаний.Диверсант задержан сотрудниками ФСБ. Он дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.В декабре прошлого года в Московской области российские силовики предотвратили спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро. В рамках расследования уголовного дела задержаны семь человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в КрымуОбвиняемый в убийстве Кириллова арестованВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса

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московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, московская область, сбу (служба безопасности украины), новости