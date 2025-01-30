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Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
Сотрудники ФСБ в Московской области задержали гражданина РФ, причастного к поджогам ряда объектов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T10:04
2025-01-30T10:05
диверсия
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
московская область
сбу (служба безопасности украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Московской области задержали гражданина РФ, причастного к поджогам ряда объектов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.В 2023 году фигурант установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.Злоумышленник совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ.За выполнение этих заданий СБУ пообещала мужчине изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. Однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив обещаний.Диверсант задержан сотрудниками ФСБ. Он дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.В декабре прошлого года в Московской области российские силовики предотвратили спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро. В рамках расследования уголовного дела задержаны семь человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в КрымуОбвиняемый в убийстве Кириллова арестованВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
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РИА Новости Крым
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диверсия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, московская область, сбу (служба безопасности украины), новости
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ

В Подмосковье задержали россиянина за серию поджогов объектов по заданию спецслужб Украины

10:04 30.01.2025 (обновлено: 10:05 30.01.2025)
 
© ФСБ России Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Московской области задержали гражданина РФ, причастного к поджогам ряда объектов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"В Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно- террористических актов по указанию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
В 2023 году фигурант установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.
Злоумышленник совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ.
За выполнение этих заданий СБУ пообещала мужчине изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. Однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив обещаний.
Диверсант задержан сотрудниками ФСБ. Он дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.
В декабре прошлого года в Московской области российские силовики предотвратили спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро. В рамках расследования уголовного дела задержаны семь человек.
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ДиверсияТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияМосковская областьСБУ (Служба безопасности Украины)Новости
 
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