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Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье
Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье
В Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро,... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T08:50
2024-12-25T09:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
московская область
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро, задержаны семь человек. Об этом сообщают пресс-служба Следственного комитета РФ и центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали фигурантов в момент закладки взрывчатки. Всего задержаны семь человек, трое из которых являются несовершеннолетними. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору". Всем фигурантам предъявлены обвинения. Как уточнили в ФСБ, деятельность злоумышленников координировали сотрудники спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. Это подтверждается информацией в средствах связи, изъятых у задержанных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в КрымуОбвиняемый в убийстве Кириллова арестованВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), московская область, теракт, новости, россия
Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье

Спецслужбы Украины планировали взорвать одного из руководителей предприятия ОПК России

08:50 25.12.2024 (обновлено: 09:00 25.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро, задержаны семь человек. Об этом сообщают пресс-служба Следственного комитета РФ и центр общественных связей ФСБ России.
"Неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее одного миллиона рублей", - говорится в пресс-релизе СК.
Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали фигурантов в момент закладки взрывчатки. Всего задержаны семь человек, трое из которых являются несовершеннолетними.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору". Всем фигурантам предъявлены обвинения.
Как уточнили в ФСБ, деятельность злоумышленников координировали сотрудники спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. Это подтверждается информацией в средствах связи, изъятых у задержанных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Московская областьТерактНовостиРоссия
 
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