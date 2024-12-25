https://crimea.ria.ru/20241225/terakt-protiv-top-menedzhera-predpriyatiya-opk-predotvratili-v-podmoskove-1142897591.html

Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье

Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье

В Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро,... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T08:50

2024-12-25T08:50

2024-12-25T09:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

московская область

теракт

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро, задержаны семь человек. Об этом сообщают пресс-служба Следственного комитета РФ и центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали фигурантов в момент закладки взрывчатки. Всего задержаны семь человек, трое из которых являются несовершеннолетними. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору". Всем фигурантам предъявлены обвинения. Как уточнили в ФСБ, деятельность злоумышленников координировали сотрудники спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. Это подтверждается информацией в средствах связи, изъятых у задержанных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в КрымуОбвиняемый в убийстве Кириллова арестованВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса

московская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), московская область, теракт, новости, россия