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Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован

Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован

Подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T20:42

2024-12-19T20:42

2024-12-19T20:56

игорь кириллов

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, пишет РИА Новости.Суд обвиняет Курбанова в совершении террористического акта; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств; и незаконном изготовлении оружияПодозреваемый арестован до 17 февраля.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИДВ Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при терактеВ МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, теракт, басманный суд москвы, суд, правосудие, приговор, происшествия, новости, убийство, войска рхбз