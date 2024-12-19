Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован
Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован до 17 февраля
20:42 19.12.2024 (обновлено: 20:56 19.12.2024)
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
© ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, пишет РИА Новости.
"Предъявлено обвинение по части 3 статьи 205, 221.1 и 223 УК РФ", - огласила решение судья.
Суд обвиняет Курбанова в совершении террористического акта; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств; и незаконном изготовлении оружия
Подозреваемый арестован до 17 февраля.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля", - огласила решение судья.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: