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Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован
Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован
Подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T20:42
2024-12-19T20:56
игорь кириллов
теракт
басманный суд москвы
суд
правосудие
приговор
происшествия
новости
убийство
войска рхбз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, пишет РИА Новости.Суд обвиняет Курбанова в совершении террористического акта; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств; и незаконном изготовлении оружияПодозреваемый арестован до 17 февраля.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИДВ Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при терактеВ МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь кириллов, теракт, басманный суд москвы, суд, правосудие, приговор, происшествия, новости, убийство, войска рхбз
Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован

Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован до 17 февраля

20:42 19.12.2024 (обновлено: 20:56 19.12.2024)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, пишет РИА Новости.
"Предъявлено обвинение по части 3 статьи 205, 221.1 и 223 УК РФ", - огласила решение судья.
Суд обвиняет Курбанова в совершении террористического акта; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств; и незаконном изготовлении оружия
Подозреваемый арестован до 17 февраля.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля", - огласила решение судья.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.
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