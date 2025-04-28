https://crimea.ria.ru/20250428/ssha-stali-luchshe-ponimat-pozitsiyu-rossii-po-konfliktu-na-ukraine---lavrov-1146033872.html

США стали лучше понимать позицию России по конфликту на Украине - Лавров

США стали лучше понимать позицию России по конфликту на Украине - Лавров - РИА Новости Крым, 28.04.2025

США стали лучше понимать позицию России по конфликту на Украине - Лавров

В МИД России считают, что после ряда российско-американских консультаций в администрации США стали лучше понимать позицию Москвы в отношении украинского... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T12:01

2025-04-28T12:01

2025-04-28T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В МИД России считают, что после ряда российско-американских консультаций в администрации США стали лучше понимать позицию Москвы в отношении украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. Текст интервью размещен на официальном сайте российского дипведомства.Российская сторона рассчитывает, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы, отметил министр.По его словам, в отличие от администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация "пытается понять первопричины кризиса"."Между Москвой и Вашингтоном продолжается диалог по поиску путей урегулирования. Надеемся, что он даст взаимоприемлемые результаты", - добавил Лавров.При этом Евросоюз продолжает курс на всестороннюю поддержку киевского режима, констатировал глава российского дипведомства. Он отметил, что вместо содействия урегулированию Евросоюз стремится подрывать достижение договоренностей под предлогом того, что его не зовут на переговоры."Одновременно в ЕС ведутся приготовления к направлению на Украину военных контингентов государств НАТО, вопреки нашим предупреждениям о неприемлемости такого шага. Продолжаются поставки вооружений Киеву. Планируется наращивание потенциала своей военной промышленности. Собираются некие "коалиции желающих", обсуждаются возможности создания внебюджетных механизмов для покупки новых вооружений для Киева", - указал Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по УкраинеВопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииРешающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, сша, россия, украина, переговоры, новости, политика