https://crimea.ria.ru/20250428/eks-direktoru-krymavtotransa-dali-9-let-kolonii-za-vzyatki-1146035604.html

Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки

Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки

Бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T12:27

2025-04-28T12:27

2025-04-28T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Впоследствии руководитель предприятия заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса "Крымавтотранса", изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей. При этом предприниматели с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире женщины на сумму порядка 1,8 млн рублей.Преступную деятельность руководителя организации выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.Суд признал женщину виновной и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере трех миллионов рублей. Кроме того, после отбытия наказания она не сможет занимать руководящие должности еще шесть лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублейДвое крымчан хотели выманить у мужчины 8 млн рублей на "взятку"Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, взятка, "крымавтотранс", прокуратура республики крым, новости крыма, срочные новости крыма