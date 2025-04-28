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Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки
Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки
Бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T12:27
2025-04-28T12:38
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гсу ск россии по крыму и севастополю
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Впоследствии руководитель предприятия заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса "Крымавтотранса", изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей. При этом предприниматели с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире женщины на сумму порядка 1,8 млн рублей.Преступную деятельность руководителя организации выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.Суд признал женщину виновной и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере трех миллионов рублей. Кроме того, после отбытия наказания она не сможет занимать руководящие должности еще шесть лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублейДвое крымчан хотели выманить у мужчины 8 млн рублей на "взятку"Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения
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РИА Новости Крым
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, взятка, "крымавтотранс", прокуратура республики крым, новости крыма, срочные новости крыма
Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки

Экс-директора "Крымавтотранса" приговорили к 9 годам за растрату и получение взяток

12:27 28.04.2025 (обновлено: 12:38 28.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.

По версии обвинения, директор пообещала двум знакомым содействие в заключении договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия и последующее покровительство в виде сотрудничества исключительно с ними. В ответ обвиняемая потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире.

Впоследствии руководитель предприятия заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса "Крымавтотранса", изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей. При этом предприниматели с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире женщины на сумму порядка 1,8 млн рублей.
Преступную деятельность руководителя организации выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.
Суд признал женщину виновной и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере трех миллионов рублей. Кроме того, после отбытия наказания она не сможет занимать руководящие должности еще шесть лет.
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