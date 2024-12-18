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Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова
Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова
Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T09:36
2024-12-18T09:36
2024-12-18T10:19
игорь кириллов
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
войска рхбз
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Он был завербован украинскими спецслужбами, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Следователями Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р., подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов", - говорится в сообщении.По словам Петренко, в ходе допроса мужчина пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у подъезда дома, где жил Кириллов. В ЦОС ФСБ сообщают, что украинские спецслужбы обещали подозреваемому 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
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игорь кириллов, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), войска рхбз, украина
Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова
Исполнитель теракта в отношении Кириллова завербован спецслужбами Украины - СК
09:36 18.12.2024 (обновлено: 10:19 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Он был завербован украинскими спецслужбами, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следователями Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р., подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов", - говорится в сообщении.
По словам Петренко, в ходе допроса мужчина пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у подъезда дома, где жил Кириллов.
"В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр (город в Украине - ред.). После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - рассказала детали Петренко.
В ЦОС ФСБ сообщают, что украинские спецслужбы обещали подозреваемому 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
"За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.
По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли
начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте
, убийстве и незаконном обороте оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления
.
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