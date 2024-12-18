https://crimea.ria.ru/20241218/zaderzhan-ispolnitel-terakta-v-otnoshenii-igorya-kirillova-1142706819.html

Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова

Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря Кириллова

Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T09:36

2024-12-18T09:36

2024-12-18T10:19

игорь кириллов

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

войска рхбз

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120808817_0:746:2314:2048_1920x0_80_0_0_eac2f1fe0740eacfdad60bba24e0df2e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Он был завербован украинскими спецслужбами, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Следователями Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р., подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов", - говорится в сообщении.По словам Петренко, в ходе допроса мужчина пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у подъезда дома, где жил Кириллов. В ЦОС ФСБ сообщают, что украинские спецслужбы обещали подозреваемому 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова

https://crimea.ria.ru/20241217/igor-kirillov--biografiya-nachalnika-voysk-rkhbz-1142665228.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), войска рхбз, украина