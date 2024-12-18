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Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения
Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения
18 декабря в селе Заозерном под Евпаторией пройдут учения военнослужащих, предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T09:52
2024-12-18T09:54
евпатория
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крым
безопасность республики крым и севастополя
администрация евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 18 декабря в селе Заозерном под Евпаторией пройдут учения военнослужащих, предупредили в администрации города.В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
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евпатория, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, администрация евпатории
Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения

Под Евпаторией в среду пройдут учения военнослужащих

09:52 18.12.2024 (обновлено: 09:54 18.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 18 декабря в селе Заозерном под Евпаторией пройдут учения военнослужащих, предупредили в администрации города.

"Уважаемые жители Заозерного! Сегодня будут проходить учения военнослужащих до 15:00, а также с 16:00 до 22:00. Просим сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.

В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.
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ЕвпаторияНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАдминистрация Евпатории
 
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