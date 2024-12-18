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Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения

Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Под Евпаторией весь день в среду будут проходить военные учения

18 декабря в селе Заозерном под Евпаторией пройдут учения военнослужащих, предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T09:52

2024-12-18T09:52

2024-12-18T09:54

евпатория

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крым

безопасность республики крым и севастополя

администрация евпатории

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 18 декабря в селе Заозерном под Евпаторией пройдут учения военнослужащих, предупредили в администрации города.В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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