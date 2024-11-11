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В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения
В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения
В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. До конца года в населенных пунктах добавятся более 150 точек... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T10:11
2024-11-11T10:11
2024-11-11T10:11
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. До конца года в населенных пунктах добавятся более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона. В населенных пунктах, не оборудованных устройствами оповещения, задействуют мобильный комплекс, транспорт предприятий и организаций. Также в случае угроз, сообщения об этом распространят с помощью телеканалов и по СМС. По результатам проверки региональная система оповещения признана "ограниченно готовой к выполнению задач по предназначению", уточнил глава республики."Для ее доведения до полной готовности, прежде всего, необходимо дооборудование системами мониторинга и оконечными устройствами оповещения. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 11 млн рублей, в следующем году финансирование составит 48,8 млн рублей", - проинформировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак пройдет проверка систем оповещения в Крыму и СевастополеНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, крым, системы оповещения
В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения
Крым до конца года направит 11 млн на увеличение числа громкоговорителей - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. До конца года в населенных пунктах добавятся более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день созданы основной и запасной пункты управления системой, а также 25 пунктов управления муниципальных систем. В 383 населенных пунктах республики установлено 609 оконечных устройств с громкоговорителями. До конца текущего года их число вырастет до 762", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона. В населенных пунктах, не оборудованных устройствами оповещения, задействуют мобильный комплекс, транспорт предприятий и организаций. Также в случае угроз, сообщения об этом распространят с помощью телеканалов и по СМС.
По результатам проверки региональная система оповещения признана "ограниченно готовой к выполнению задач по предназначению", уточнил глава республики.
"Для ее доведения до полной готовности, прежде всего, необходимо дооборудование системами мониторинга и оконечными устройствами оповещения. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 11 млн рублей, в следующем году финансирование составит 48,8 млн рублей", - проинформировал он.
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