https://crimea.ria.ru/20241111/v-krymu-uvelichat-chislo-tochek-ekstrennogo-opovescheniya-1141756332.html

В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения

В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения

В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. До конца года в населенных пунктах добавятся более 150 точек... РИА Новости Крым, 11.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. До конца года в населенных пунктах добавятся более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона. В населенных пунктах, не оборудованных устройствами оповещения, задействуют мобильный комплекс, транспорт предприятий и организаций. Также в случае угроз, сообщения об этом распространят с помощью телеканалов и по СМС. По результатам проверки региональная система оповещения признана "ограниченно готовой к выполнению задач по предназначению", уточнил глава республики."Для ее доведения до полной готовности, прежде всего, необходимо дооборудование системами мониторинга и оконечными устройствами оповещения. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 11 млн рублей, в следующем году финансирование составит 48,8 млн рублей", - проинформировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак пройдет проверка систем оповещения в Крыму и СевастополеНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, крым, системы оповещения