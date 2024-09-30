https://crimea.ria.ru/20240930/kak-proydet-proverka-sistem-opovescheniya-v-krymu-i-sevastopole-1140741549.html

Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе

Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе

В Симферополе во время общероссийской тренировки систем оповещения 2 октября сирены включать не будут, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T11:48

2024-09-30T11:48

2024-09-30T11:48

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

севастополь

учения

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе во время общероссийской тренировки систем оповещения 2 октября сирены включать не будут, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации города Александр Семенченко. В правительстве Севастополя со ссылкой на департамент общественной безопасности сообщили, что город не будет участвовать в тренировке.Уточняется, что система находится в исправном состоянии и готова к выполнению своих задач, ее работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог.Жителей и гостей города просят доверять только официальным источникам информации.2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. На территории республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество