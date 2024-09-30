Рейтинг@Mail.ru
Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240930/kak-proydet-proverka-sistem-opovescheniya-v-krymu-i-sevastopole-1140741549.html
Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе
Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе
В Симферополе во время общероссийской тренировки систем оповещения 2 октября сирены включать не будут, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T11:48
2024-09-30T11:48
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
севастополь
учения
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе во время общероссийской тренировки систем оповещения 2 октября сирены включать не будут, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации города Александр Семенченко. В правительстве Севастополя со ссылкой на департамент общественной безопасности сообщили, что город не будет участвовать в тренировке.Уточняется, что система находится в исправном состоянии и готова к выполнению своих задач, ее работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог.Жителей и гостей города просят доверять только официальным источникам информации.2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. На территории республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество
Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе

В Севастополе и Симферополе не будут включать сирены во время тренировки систем оповещения

11:48 30.09.2024
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе во время общероссийской тренировки систем оповещения 2 октября сирены включать не будут, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации города Александр Семенченко.
"Сирены в городе включать не будут, это создаст панику. Проверка пройдет штатно, без включения сирен", - сказал он.
В правительстве Севастополя со ссылкой на департамент общественной безопасности сообщили, что город не будет участвовать в тренировке.
"В связи с особым режимом безопасности, действующим в городе, дополнительные тренировки системы оповещения населения в Севастополе отменены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что система находится в исправном состоянии и готова к выполнению своих задач, ее работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог.
Жителей и гостей города просят доверять только официальным источникам информации.
2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. На территории республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СевастопольУченияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
13:22Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
13:11Экс-мэр города Саки стал замминистра транспорта Крыма
13:08Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ
12:51Сколько срочников призовут осенью - указ Путина
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:34В России стартует осенний призыв: особенности кампании
12:26Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
11:57"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией
11:48Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе
11:21В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
11:16Отделяет зрелые ягоды - в Севастополе виноград убирает "умный" комбайн
11:09Аксенов уволил Торубарову с поста министра спорта Крыма
11:02Хранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера
10:37Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ
10:19Черное море и Крым показали из космоса
09:59Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
09:35Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
08:48В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
08:39Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета
Лента новостейМолния