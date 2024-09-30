Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе
В Севастополе и Симферополе не будут включать сирены во время тренировки систем оповещения
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе во время общероссийской тренировки систем оповещения 2 октября сирены включать не будут, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации города Александр Семенченко.
"Сирены в городе включать не будут, это создаст панику. Проверка пройдет штатно, без включения сирен", - сказал он.
В правительстве Севастополя со ссылкой на департамент общественной безопасности сообщили, что город не будет участвовать в тренировке.
"В связи с особым режимом безопасности, действующим в городе, дополнительные тренировки системы оповещения населения в Севастополе отменены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что система находится в исправном состоянии и готова к выполнению своих задач, ее работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог.
Жителей и гостей города просят доверять только официальным источникам информации.
2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. На территории республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
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