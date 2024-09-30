https://crimea.ria.ru/20240930/masshtabnuyu-proverku-sistem-opovescheniya-provedut-po-vsey-rossii-1140737340.html

Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России

Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России

2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T07:51

2024-09-30T07:51

2024-09-30T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов, предупредили в МЧС России."2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!", - говорится в сообщении ведомства.С помощью этого сигнала будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения."Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметили в ведомстве.Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.В Крыму последняя комплексная проверка системы оповещения и информирования населения проводилась в марте 2024 года. В Севастополе с ее помощью подаются сигналы об угрозе ракетной атаки или баллистики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены включат несколько раз в пятницу в НовороссийскеВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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