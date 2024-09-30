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Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России
Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России
2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов, предупредили в МЧС России."2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!", - говорится в сообщении ведомства.С помощью этого сигнала будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения."Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметили в ведомстве.Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.В Крыму последняя комплексная проверка системы оповещения и информирования населения проводилась в марте 2024 года. В Севастополе с ее помощью подаются сигналы об угрозе ракетной атаки или баллистики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены включат несколько раз в пятницу в НовороссийскеВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, безопасность, россия, новости, общество
Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России

Во всех регионах России 2 октября проверят работу системы оповещения

07:51 30.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыставка военной техники в Санкт-Петербурге
Выставка военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 2 октября во всех регионах Российской Федерации будет проведена проверка работы систем оповещения. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов, предупредили в МЧС России.
"2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!", - говорится в сообщении ведомства.
С помощью этого сигнала будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
"Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметили в ведомстве.
Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
В Крыму последняя комплексная проверка системы оповещения и информирования населения проводилась в марте 2024 года. В Севастополе с ее помощью подаются сигналы об угрозе ракетной атаки или баллистики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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