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В Крыму в среду проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Крыму в среду проверят систему оповещения
В Крыму в среду проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Крыму в среду проверят систему оповещения
В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в региональном МЧС. Техническая проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей стране. При этом в Крыму, новых регионах и Москве сирены включать не будут.Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября прошлого года во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.
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крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, совет министров рк, мчс крыма, общество
В Крыму в среду проверят систему оповещения

Комплексную проверку системы экстренного оповещения проведут в Крыму в среду

07:27 06.03.2024 (обновлено: 07:35 06.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"6 марта 2024 года будет проведена техническая проверка системы оповещения населения Республики Крым", – сказано в сообщении.

Техническая проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей стране. При этом в Крыму, новых регионах и Москве сирены включать не будут.
Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября прошлого года во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.
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