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В Крыму в среду проверят систему оповещения

В Крыму в среду проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Крыму в среду проверят систему оповещения

В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T07:27

2024-03-06T07:27

2024-03-06T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в региональном МЧС. Техническая проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей стране. При этом в Крыму, новых регионах и Москве сирены включать не будут.Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября прошлого года во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.

https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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