https://crimea.ria.ru/20241108/pasmurno-i-dozhdlivo-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1141716143.html

Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные

Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные

На выходных в Крыму пройдут кратковременные дожди, из-за циклона будет сохраняться пасмурная погода. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T20:13

2024-11-08T20:13

2024-11-08T20:13

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крымская погода

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На выходных в Крыму пройдут кратковременные дожди, из-за циклона будет сохраняться пасмурная погода. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В дневные часы, по его словам, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, что ограничит приток лучистой энергии солнца. В Симферополе днем ожидается не выше +11 градусов, по Крыму от +7 до + 12.В общем по республике температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, что вполне укладывается в рамки многолетней нормы, подчеркнул Тишковец.Со следующей недели, по его словам, в Крыму установится типичная ноябрьская погода.Резкое похолодание в Крыму в начале ноября было связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вильфанд объяснил резкое похолодание в КрымуКаким будет ноябрь в КрымуКакая будет зима 2024-2025 в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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