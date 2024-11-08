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Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные
Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные
На выходных в Крыму пройдут кратковременные дожди, из-за циклона будет сохраняться пасмурная погода. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T20:13
2024-11-08T20:13
2024-11-08T20:13
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На выходных в Крыму пройдут кратковременные дожди, из-за циклона будет сохраняться пасмурная погода. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В дневные часы, по его словам, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, что ограничит приток лучистой энергии солнца. В Симферополе днем ожидается не выше +11 градусов, по Крыму от +7 до + 12.В общем по республике температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, что вполне укладывается в рамки многолетней нормы, подчеркнул Тишковец.Со следующей недели, по его словам, в Крыму установится типичная ноябрьская погода.Резкое похолодание в Крыму в начале ноября было связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вильфанд объяснил резкое похолодание в КрымуКаким будет ноябрь в КрымуКакая будет зима 2024-2025 в Крыму
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Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные
Крым на выходных окутают облака и кратковременные дожди – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым.
На выходных в Крыму пройдут кратковременные дожди, из-за циклона будет сохраняться пасмурная погода. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму
дал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу в ночь ситуация будет определяться влиянием высотного циклона. Соответственно, это постепенное натекание облачности, температура воздуха + 2...5 в Симферополе, по Крыму +2...7", - прогнозирует Тишковец.
В дневные часы, по его словам, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, что ограничит приток лучистой энергии солнца. В Симферополе днем ожидается не выше +11 градусов, по Крыму от +7 до + 12.
"В воскресенье эхом уходящего циклонического вихря еще кое-где будут отзываться небольшие короткие дожди. В облаках появятся просветы, особенно в дневные часы. Ну и под утро в Симферополе будет + 4…7, по Крыму +3...8, а днем чуть потеплее, чем накануне, от +10 до +13 градусов в городе", - рассказал метеоролог.
В общем по республике температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, что вполне укладывается в рамки многолетней нормы, подчеркнул Тишковец.
Со следующей недели, по его словам, в Крыму установится типичная ноябрьская погода.
Резкое похолодание в Крыму
в начале ноября было связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.
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