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Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму
Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму
Резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T15:27
2024-11-05T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне."В Южном федеральном округе и Крыму в частности ноябрь месяц нетеплый. Около и чуть ниже нормы. Местное население как раз в эти дни ощущает заметное похолодание", - резюмировал он.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал, что с 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона. Начальник отдела метеорологических прогнозов крымского гидрометцентра Раиса Степанова отметила, что на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание и морозы.Как предупредили в главке МЧС России по Крыму, на полуострове ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет ноябрь в КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму

Похолодание в Крыму в ноябре принес северный воздух уходящего циклона - Вильфанд

15:27 05.11.2024 (обновлено: 15:28 05.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное похолодание в Крыму в ноябре связано с тем, что в тылу уходящего циклона на всей европейской территории России воздушные массы перемещаются с севера и достигают самого юга европейской части страны", - сказал он.

По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.
"В Южном федеральном округе и Крыму в частности ноябрь месяц нетеплый. Около и чуть ниже нормы. Местное население как раз в эти дни ощущает заметное похолодание", - резюмировал он.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал, что с 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона.
Начальник отдела метеорологических прогнозов крымского гидрометцентра Раиса Степанова отметила, что на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание и морозы.
Как предупредили в главке МЧС России по Крыму, на полуострове ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду.
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