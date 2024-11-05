Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму
Похолодание в Крыму в ноябре принес северный воздух уходящего циклона - Вильфанд
15:27 05.11.2024 (обновлено: 15:28 05.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Заметное похолодание в Крыму в ноябре связано с тем, что в тылу уходящего циклона на всей европейской территории России воздушные массы перемещаются с севера и достигают самого юга европейской части страны", - сказал он.
По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.
"В Южном федеральном округе и Крыму в частности ноябрь месяц нетеплый. Около и чуть ниже нормы. Местное население как раз в эти дни ощущает заметное похолодание", - резюмировал он.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал, что с 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона.
Начальник отдела метеорологических прогнозов крымского гидрометцентра Раиса Степанова отметила, что на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание и морозы.
Как предупредили в главке МЧС России по Крыму, на полуострове ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду.
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